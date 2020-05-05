2020 YKS Sınavı Nasıl Olacak? ÖSYM Başkanı, Uygulanacak Önlemleri Açıkladı
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2020 YKS Sınavı Nasıl Olacak? ÖSYM Başkanı, Uygulanacak Önlemleri Açıkladı

2020 YKS Sınavı Nasıl Olacak? ÖSYM Başkanı, Uygulanacak Önlemleri Açıkladı
05.05.2020 18:44 | Son Güncelleme: 05.05.2020 18:44

YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) tarihi 27-28 Haziran olarak açıklandı. Peki, sınava girecek milyonlarca adayın sağlığı için hangi tedbirler alındı? ÖSYM Başkanı Halis Aygün, koronavirüs önlemleri kapsamında 2020 YKS sınavında uygulanacak kararlara ilişkin açıklamada

YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) tarihi 27-28 Haziran olarak açıklandı. Peki, sınava girecek milyonlarca adayın sağlığı için hangi tedbirler alındı? ÖSYM Başkanı Halis Aygün, koronavirüs önlemleri kapsamında 2020 YKS sınavında uygulanacak kararlara ilişkin açıklamada bulundu.

2020 YKS Sınavı Ne Zaman Olacak?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını ev ortamında sürdüren öğrenciler, bir yandan derslerine çalışırken diğer yandan LGS, YKS gibi geleceklerini belirleyecek hayati sınavlara hazırlanıyor. 27-28 Haziran tarihlerinde üç oturumda yapılacağı resmi olarak duyurulan YKS'de adayların sağlığını korumak amacıyla birtakım önlemler alındı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) ve Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) için gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirterek şu bilgileri paylaştı:

2020 YKS Sınavı Nasıl Olacak?

"YKS'nin her oturumunda ve MSÜ'de adaylarımıza sınav binası girişlerinde görevlilerimiz tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacaktır. İsteyen adaylar kendileri de dezenfektan ve/veya kolonya yanlarında getirebileceklerdir. Sınav görevlilerimize de maske ve dezenfektan dağıtılacaktır. Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için, adaylar ve sınav görevlileri dışında kimse okul bahçelerine alınmayacaktır. Adaylar sınav binalarına girerken, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecektir. Sınav salonlarında oturma düzenleri sosyal mesafe mümkün olduğunca gözetilerek oluşturulacaktır. Yeni Sınav uygulama süreçleriyle ilgili olarak sınav görevlilerimize gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır."

ÖSYM Başkanı Aygün, sınava girecek tüm adaylara başarılar diledi.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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