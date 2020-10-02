2020 YKS milli sporcu yerleştirme işlemleri için başvurular ne zaman? 2020 YKS milli sporcu yerleştirme işlemleri nasıl olacak?

ÖSYM kendi internet sitesinde yaptığı açıklamada milli sporcu yerleştirme işlemleri için başvuruları işle b,iilgilerin ayrıntılarını verdi. Peki, 2020 YKS milli sporcu yerleştirme işlemleri için başvurular ne zaman olacak? 2020 YKS milli sporcu yerleştirme işlemleri için başvurular nasıl olacak?

YKS sınavlarının tarihleri ve nasıl olacakları bazı zamanalrda adaylar tarafından karıştırılabiliyor. Bu durumlara mahal vermemek için ÖSYM kendi sitesinde 2020 YKS milli sporcu yerleştirme işlemleri için gerekli bilgileri verdi.

2020 YKS MİLLİ SPORCU YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ İÇİN BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Yapılan duyuruda;

2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunun 7.4 maddesine göre spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar için spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemi için başvurular, 02-09 Ekim 2020tarihleri arasında yapılacaktır. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda bireysel olarak yapılacak tercihler işleme alınacaktır. Tercih işlemi, 09 Ekim 2020 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir. Başvuruları Merkezimizce kabul edilen adaylar, tercihlerini yukarıda belirtilen tarihler arasında ÖSYM'nin; https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak bireysel olarak internet aracılığıyla yapacaklardır.

Adaylar en fazla 8 tercih yapabileceklerdir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar tercih süresi içinde tercihlerini değiştirebileceklerdir.

Tercihlerle ilgili genel bilgiler ile tercih edilebilecek yükseköğretim programlarına ve bu programların koşul ve açıklamalarına aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir. denildi.

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