2020 YKS tercih sonuçlarına nereden bakılır? YKS (AYT-TYT) yerleştirme sonuçlarına nasıl bakılır? YKS tercihleri açıklandı mı? ÖSYM çöktü mü?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

2020 YKS tercih sonuçlarına nereden bakılır? YKS (AYT-TYT) yerleştirme sonuçlarına nasıl bakılır? YKS tercihleri açıklandı mı? ÖSYM çöktü mü?

Son dakika: 2020 YKS yerleştirme sonuçları an itibariyle açıklanmıştır. Üniversite adayları çok heyecanlı. Peki hızlı şekilde YKS tercih sonuçlarına nasıl ve nereden bakılır, 2020 yks açıklandı mı, ne zaman açıklanır, yerleştirme sonuçları, yks tercih sonuçları, yks, 2020 yks

2020 YKS tercih sonuçlarına nereden bakılır? YKS (AYT-TYT) yerleştirme sonuçlarına nasıl bakılır? YKS tercihleri açıklandı mı? ÖSYM çöktü mü?
26.08.2020 13:02 | Son Güncelleme: 26.08.2020 13:19

Merakla beklenen 2020 YKS üniversite tercih sonuçları bugün itibariyle açıklandı. ÖSYM'nin siteleri anlık olarak çökmüş durumda. Peki YKS tercih sonuçlarını en hızlı şekilde nasıl öğrenebiliriz sizlere tüm alternatif siteleri paylaşacağız.

2020 YKS (AYT - TYT) TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Evet, bugün 26 Ağustos 2020 Çarşamba günü itibariyle yks yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Sınav sonuçlarına ÖSYM'nin resmi web sitesinden bakabilirsiniz.

2020 YKS TERCİH SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

YKS tercih, yerleştirme sonuçlarını öğrenmek için 2 alternatif site mevcuttur. Bunların ikisi de ÖSYM'nin siteleridir. Hemen siteleri paylaşalım:

YKS tercih sonuçlarını öğrenebileceğiniz 1. Site : http://sonuc.osym.gov.tr/

YKS tercih sonuçlarını öğrenebileceğiniz 2. Site : https://ais.osym.gov.tr/

Bu iki site üzerinden de YKS yerleştirme üniversite sonuçlarını öğrenebilirsiniz. Hangi üniversiteyi kazanmış olduğunuza bu sitelerden bakabilirsiniz.

2020 YKS TERCİH SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN...

2020 YKS TERCİH SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN (ALTERNATİF SİTE)...

ÖSYM ÇÖKTÜ MÜ? SİTELERE NASIL GİREBİLİRİM?

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından anlık yoğunluk nedeniyle ÖSYM'nin sitesinde kapanmalar yaşanmıştır. Fakat farklı tarayıcılardan siteye giriş yaparak siteyi açma oranınızı yükseltebilirsiniz. Örneğin 4-5 tane farklı tarayıcı açın her birinden "http://sonuc.osym.gov.tr/" sitesine girmeye çalışın. Zamanla illaki birisi açılacaktır. Örneğin şuanda ais sitesi açıldı. Zamanla SONUÇ ÖSYM'nin de açılması bekleniyor.

2020 - 2021 DÖNEMİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bildiğiniz gibi 2020 YKS sonuçları açıklandı. Sonuçların ardından üniversiteye kayıt işlemleri yapılacaktır. ÖSYM'nin açıkladığı tarihe göre üniversite kayıt işlemleri 31 Ağustos 2020 Pazartesi - 4 Eylül 2020 Cuma günleri arasında yapılacaktır. Yani 31 Ağustos Pazartesi günü üniversite kayıtları başlayacak olup 4 Eylül Cuma günü sonlanacaktır. Ek olarak elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos Cumartesi ile 2 Eylül Çarşamba günleri arasında yapılacaktır.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

İlgili Haberler

YKS tercih sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? YKS ek tercih ne zaman, nasıl yapılır?
YKS tercih sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? YKS ek tercih ne zaman, nasıl yapılır?
2020 YKS tercih sonuçları açıklandı | Üniversite kayıt tarihleri ne zaman? Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor?
2020 YKS tercih sonuçları açıklandı | Üniversite kayıt tarihleri ne zaman? Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor?
2020 YKS (TYT-AYT) yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS yerleştirme sonucu tarihi belli oldu mu?
2020 YKS (TYT-AYT) yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS yerleştirme sonucu tarihi belli oldu mu?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Tecavüzle suçlanan Uzman Çavuş Musa Orhan'ın tahliyesine yapılan itiraz reddedildi 3. Sayfa
Son Dakika: Tecavüzle suçlanan Uzman Çavuş Musa Orhan'ın tahliyesine yapılan itiraz reddedildi
Kayısı çekirdeği Malatya ekonomisine yıllık 20 milyon dolar katkı sağlıyor Ekonomi
Kayısı çekirdeği Malatya ekonomisine yıllık 20 milyon dolar katkı sağlıyor
Bayburt'ta pozitif vakaların bulunduğu ikametler şerit çekilerek karantinaya alındı 3. Sayfa
Bayburt'ta pozitif vakaların bulunduğu ikametler şerit çekilerek karantinaya alındı
Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı 3. Sayfa
Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı
Gaziantep'te tartıştıkları öğrenilen karı koca, intihar ederek hayatlarına son verdi 3. Sayfa
Gaziantep'te tartıştıkları öğrenilen karı koca, intihar ederek hayatlarına son verdi
Melih Gökçek 'kel kafa' diyerek CHP'li Faik Öztrak'ı kastetmiş Politika
Melih Gökçek "kel kafa" diyerek CHP'li Faik Öztrak'ı kastetmiş
Rusya'dan Türkiye'ye 'Ortak helikopter üretimine açığız' çağrısı
Rusya'dan Türkiye'ye "Ortak helikopter üretimine açığız" çağrısı
Sosyal medyada infiale neden olan hesabın sahibi 'Pişmanım' deyip dua istedi
Sosyal medyada infiale neden olan hesabın sahibi "Pişmanım" deyip dua istedi
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın fiyatlarında düşüş devam edecek
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın fiyatlarında düşüş devam edecek
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
Üç zamanlı tarife ile elektrik kullanımı saat 22.00'den sonra daha da ucuzluyor
Üç zamanlı tarife ile elektrik kullanımı saat 22.00'den sonra daha da ucuzluyor
Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı
Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum
Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu
Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu
Son Dakika: Ankara'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sünnet düğünü, nişan ve kına geceleri yasaklandı
Son Dakika: Ankara'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sünnet düğünü, nişan ve kına geceleri yasaklandı
Ünlü sunucu Bircan Bali, ilk bebeğini kucağına aldı
Ünlü sunucu Bircan Bali, ilk bebeğini kucağına aldı
Hakkari'deki tatbikat ile Mersin'deki kazada 2 askerimiz şehit oldu
Hakkari'deki tatbikat ile Mersin'deki kazada 2 askerimiz şehit oldu
Son Dakika: Üniversite adaylarının merakla beklediği YKS sonuçları açıklandı
Son Dakika: Üniversite adaylarının merakla beklediği YKS sonuçları açıklandı
Lionel Messi'nin Barcelona'dan bedelsiz ayrılabileceği gündeme geldi
Lionel Messi'nin Barcelona'dan bedelsiz ayrılabileceği gündeme geldi
AK Parti ve CHP iş birliği yaptı İstanbul'da Riva Deresi kurtuldu
AK Parti ve CHP iş birliği yaptı İstanbul'da Riva Deresi kurtuldu
Hurda yığınına dönen minibüs karayolunda süratle giderek kazaya davetiye çıkardı
Hurda yığınına dönen minibüs karayolunda süratle giderek kazaya davetiye çıkardı
Beyazıt Öztürk, 2 yıl aradan sonra Beyaz Show ile ekrana geri dönüyor
Beyazıt Öztürk, 2 yıl aradan sonra Beyaz Show ile ekrana geri dönüyor
La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi
La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi
Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı
Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert mesaj: Askeri olarak gereğini yapmaya hazırız
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert mesaj: Askeri olarak gereğini yapmaya hazırız
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı
Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı
Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı
Welinton, Beşiktaşlı eski futbolcu Ali Cansun'u çıldırttı: Fişi duruyordur inşallah
Welinton, Beşiktaşlı eski futbolcu Ali Cansun'u çıldırttı: Fişi duruyordur inşallah
Kamu personeli için getirilen uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma nasıl olacak? İşte madde madde ayrıntıları
Kamu personeli için getirilen uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma nasıl olacak? İşte madde madde ayrıntıları
Visca için tüm şartları zorlayan Fenerbahçe, Başakşehir'e iki futbolcu önerdi
Visca için tüm şartları zorlayan Fenerbahçe, Başakşehir'e iki futbolcu önerdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Faik Öztrak Fahrettin Koca Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Hande Erçel Defne Samyeli Murat Dalkılıç
Spor Jose Sosa Caner Erkin Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Kaza Gaziantep Barcelona Yunanistan
Şu an buradasınız: 2020 YKS tercih sonuçlarına nereden bakılır? YKS (AYT-TYT) yerleştirme sonuçlarına nasıl bakılır? YKS tercihleri açıklandı mı? ÖSYM çöktü mü? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.8.2020 13:21:23. #1.14#
title