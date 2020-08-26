2020 YKS tercih sonuçlarına nereden bakılır? YKS (AYT-TYT) yerleştirme sonuçlarına nasıl bakılır? YKS tercihleri açıklandı mı? ÖSYM çöktü mü? Son dakika: 2020 YKS yerleştirme sonuçları an itibariyle açıklanmıştır. Üniversite adayları çok heyecanlı. Peki hızlı şekilde YKS tercih sonuçlarına nasıl ve nereden bakılır, 2020 yks açıklandı mı, ne zaman açıklanır, yerleştirme sonuçları, yks tercih sonuçları, yks, 2020 yks

Merakla beklenen 2020 YKS üniversite tercih sonuçları bugün itibariyle açıklandı. ÖSYM'nin siteleri anlık olarak çökmüş durumda. Peki YKS tercih sonuçlarını en hızlı şekilde nasıl öğrenebiliriz sizlere tüm alternatif siteleri paylaşacağız.

2020 YKS (AYT - TYT) TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Evet, bugün 26 Ağustos 2020 Çarşamba günü itibariyle yks yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Sınav sonuçlarına ÖSYM'nin resmi web sitesinden bakabilirsiniz.

2020 YKS TERCİH SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

YKS tercih, yerleştirme sonuçlarını öğrenmek için 2 alternatif site mevcuttur. Bunların ikisi de ÖSYM'nin siteleridir. Hemen siteleri paylaşalım:

YKS tercih sonuçlarını öğrenebileceğiniz 1. Site : http://sonuc.osym.gov.tr/

YKS tercih sonuçlarını öğrenebileceğiniz 2. Site : https://ais.osym.gov.tr/

Bu iki site üzerinden de YKS yerleştirme üniversite sonuçlarını öğrenebilirsiniz. Hangi üniversiteyi kazanmış olduğunuza bu sitelerden bakabilirsiniz.

2020 YKS TERCİH SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN...

2020 YKS TERCİH SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN (ALTERNATİF SİTE)...

ÖSYM ÇÖKTÜ MÜ? SİTELERE NASIL GİREBİLİRİM?

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından anlık yoğunluk nedeniyle ÖSYM'nin sitesinde kapanmalar yaşanmıştır. Fakat farklı tarayıcılardan siteye giriş yaparak siteyi açma oranınızı yükseltebilirsiniz. Örneğin 4-5 tane farklı tarayıcı açın her birinden "http://sonuc.osym.gov.tr/" sitesine girmeye çalışın. Zamanla illaki birisi açılacaktır. Örneğin şuanda ais sitesi açıldı. Zamanla SONUÇ ÖSYM'nin de açılması bekleniyor.

2020 - 2021 DÖNEMİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bildiğiniz gibi 2020 YKS sonuçları açıklandı. Sonuçların ardından üniversiteye kayıt işlemleri yapılacaktır. ÖSYM'nin açıkladığı tarihe göre üniversite kayıt işlemleri 31 Ağustos 2020 Pazartesi - 4 Eylül 2020 Cuma günleri arasında yapılacaktır. Yani 31 Ağustos Pazartesi günü üniversite kayıtları başlayacak olup 4 Eylül Cuma günü sonlanacaktır. Ek olarak elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos Cumartesi ile 2 Eylül Çarşamba günleri arasında yapılacaktır.