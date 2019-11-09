2020 yılının trendleri sergilenecek

09.11.2019 11:01 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:04

MODAYA YÖN VERENLER CNR FASHİONİST'TE BULUŞUYOR

Yerli ve yabancı 100'ün üzerinde firmanın 500'ün üzerinde markasının sergileneceği fuarda, 2020 yılının gelinlik, damatlık, takım elbise, abiye ve şık giysileri görücüye çıkacak.

CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık A.Ş. tarafından, Osmanbey Tekstilci İşadamları Derneği (OTİAD) işbirliği ve KOSGEB desteğiyle düzenlenen Türkiye'nin en büyük uluslararası Abiye, Gelinlik, Damatlık ve Moda Fuarı CNR Fashionist, 19-21 Kasım 2019 tarihleri arasında CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlayacak. Farklı model ve renk seçenekleriyle abiye, gelinlik, damatlık, takım elbise ve şık giysilerde son model tasarımların görebileceği fuarda, yerli ve yabancı 100'ün üzerinde firma 500'ün üzerindeki markanın 10 binlerce ürünü sergilenecek.

70 ÜLKEDEN 800 KİŞİLİK ALIM HEYETİ

CNR Holding'in uzun yıllara dayanan fuarcılık birikimiyle OTİAD'ın hazır giyim ve tekstil sektöründeki tasarım gücü ve üretim kalitesiyle uluslararası seviyeye taşınan CNR Fashionist İstanbul, 70 ülkeden 800 kişilik alım heyetini de ağırlayacak. Amerika, Avrasya, Orta Doğu, Uzak Doğu ve Kuzey Afrika'dan profesyonel alıcının beklendiği fuarın Global ticaretin yanı sıra sektörün iç pazarındaki ticaretine de katkı sağlaması hedefleniyor. Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün potansiyelini ortaya çıkararak, B2B iş görüşmeleri sayesinde 2 milyar dolarlık ihracatın kapısının aralanacak olması sektörü ayrıca heyecanlandırıyor.

15 BİNİN ÜZERİNDE ZİYARETÇİ

30 bin metrekarelik alanda 15 binin üzerinde ziyaretçinin beklendiği CNR Fashionist İstanbul, birbirinden özel kumaşlarla tasarlanmış gelinlik, damatlık ve abiye kıyafetlerin 2020 yılı modellerine sahne olacak. Fuarda katılımcı firmaların özel defileleriyle renkli görüntüler yaşanacak.

Kaynak: Bültenler