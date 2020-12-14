2020 yılının son meclis toplantısı yapıldı
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2020 yılının son meclis toplantısı yapıldı

14.12.2020 16:40 | Son Güncelleme: 14.12.2020 16:45
2020 yılının son meclis toplantısı yapıldı

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Aralık ayı toplantısı bugün yapılan oturumla sona erdi.

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Aralık ayı toplantısı bugün yapılan oturumla sona erdi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılan toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan başkanlık etti. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Gündem maddeleri arasında yer alan Şehit Hamit Fendoğlu Otogarı (MAŞTİ) ile Yeşiltepe'de bulunan Canlı Hayvan Pazarının 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren 5 yıl süre ile işletme hakkının Esenlik İmar İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketine devri hakkındaki gündem maddesi görüşülerek kabul edildi. Toplantıda ayrıca Covid-19 salgını nedeniyle faaliyeti duran mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan belediye şirketleri ile 3. şahıslara kiralanan tüm işyerlerinden 3 ay süre ile kira bedeli alınmaması hakkındaki gündem maddesi de görüşülerek kabul edildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak ayı toplantısının 13 Ocak 2021 Çarşamba günü saat 14.00'de yapılması kararlaştırıldı. - MALATYA

2020 yılının son meclis toplantısı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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