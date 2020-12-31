2020 yılının son gününde kayak yaparak keyifli vakit geçirdiler
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2020 yılının son gününde kayak yaparak keyifli vakit geçirdiler

31.12.2020 14:51 | Son Güncelleme: 31.12.2020 14:55
2020 yılının son gününde kayak yaparak keyifli vakit geçirdiler

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi'ne gidenler, 2020'nin son günü, doyasıya kayak yaptı.

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi'ne gidenler, 2020'nin son günü, doyasıya kayak yaptı. Erzurum'da, kar kalınlığının yaklaşık 1 metreye ulaştığı merkezi, yerli ve yabancı kayakseverler tercihi etti.

Yeni yıla saatler kalırken, vatandaşlar 2021 yılını sokağa çıkma yasağı ile karşılayacak. Yılbaşı günü ve sonrasını da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma yasağı kararı nedeniyle bugün Palandöken'e gelen yerli ve yabancı turistler doyasıya kayak yaptı. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında, 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak olan 4 Ocak Pazartesi saat 05.00'e kadar kesintisiz uygulanacak kısıtlama öncesi kayakseverler, gün boyu keyifli vakit geçirdi.

'KISITLAMADAN ÖNCE PALANDÖKEN'İN MANZARASINI YAŞADIK'2020'nin son gününde 31 Aralık'ta eşi ve çocukları ile birlikte Palandöken'e çıkan Erzurumlu Fatih Çiftgül, "Yeni yıla girmeden kar keyfini yaşamak istedik. Palandökenimizin muhteşem manzarasında ailece kayak yaparak güzel bir gün geçirdik" diye konuştu.

Kent merkezine 5, havalimanına ise 15 dakika uzaklıkta olan Palandöken Kayak Merkezi'nde Rus, Ukrayna ve yerli turistlerin bulunduğunu hatırlatan otel müdürü Nuh Seçer, "Bugün 2020 yılının son günü. Kayak severler Palandöken'i yine boş bırakmadı. Umarız 2021 yılı 2020'den çok daha iyi geçecek" dedi.

 


2020 yılının son gününde kayak yaparak keyifli vakit geçirdiler
2020 yılının son gününde kayak yaparak keyifli vakit geçirdiler
2020 yılının son gününde kayak yaparak keyifli vakit geçirdiler
2020 yılının son gününde kayak yaparak keyifli vakit geçirdiler
2020 yılının son gününde kayak yaparak keyifli vakit geçirdiler
2020 yılının son gününde kayak yaparak keyifli vakit geçirdiler
2020 yılının son gününde kayak yaparak keyifli vakit geçirdiler
2020 yılının son gününde kayak yaparak keyifli vakit geçirdiler
2020 yılının son gününde kayak yaparak keyifli vakit geçirdiler
2020 yılının son gününde kayak yaparak keyifli vakit geçirdiler
2020 yılının son gününde kayak yaparak keyifli vakit geçirdiler
2020 yılının son gününde kayak yaparak keyifli vakit geçirdiler
2020 yılının son gününde kayak yaparak keyifli vakit geçirdiler
2020 yılının son gününde kayak yaparak keyifli vakit geçirdiler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turgay İPEK

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