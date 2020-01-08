2020 yılının ilk meclisi toplandı

08.01.2020 16:21 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:21

Toplantı Gündem ilanından sonra gündeme intikal eden diğer konuların gündeme alınması ve mazeret dilekçelerinin okunmasının ardından, gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündem maddeleri arasında bulunan bazı maddeler görüşülerek karara bağlanırken, bazı maddeler ilgili komisyonlara havale edildi.

2020 yılında meclis toplantı günleri her ayın ikinci haftası Çarşamba günü yapılmasına, meclis üyelerine ödenecek huzur hakkının ise, Büyükşehir Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birinin ödenmesi kabul edilerek karara bağlandı.

Gündem maddeleri arasında yer alan, Büyükşehir Belediyesi Denetim Komisyonuna; Mahmut Özbaysar, İbrahim Aydoğan, Mustafa Umut Yalçın, Selim Gültekin ile Emin Kılıçaslan seçildi.

Gündem maddeleri arasında yer alan, Yeşilyurt İlçesi Yaka Mahallesi 178 ada 2 nolu parselde yapımına başlanan "Malatya Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk ve Borsası" bina çatısına GES kurulumu için, kurum ve kuruluşlarla yapılacak işbirliği, protokol, v.b işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi görüşülerek, kabul edildi.

2001 yılında 'Yılın İşletmecisi', 2005 yılında 'Yılın Girişimcisi' seçilen ve 2007 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 'Milli Egemenlik Üstün Hizmet Onur Ödülü'ne' layık görülen, Türkiye'nin sanayisinin yerlileştirilmesi ve yerli otomobil hususunda önemli çalışmaları olan, Malatya'mıza özel sevgilerini taçlandırmak amacıyla sanayici ve iş adamı Ethem Sancak'a Fahri Hemşerilik beratı verilmesi kabul edildi.

Ayrıca, ilimiz genelinde spor alanında yapılan yatırımlar önemli katkılar sağlan, sporun tabana yayılması ve herkes için spora erişilebilirliğin sağlanması amacıyla çok sayıda tesisin ülkemize ve ilimize kazandırılmasına katkıda bulunan, gençlik eğitim ve spor faaliyetlerinin finansmanı ve sportif istihdamın artırılması konularında önemli çalışmalara imza atan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na fahri hemşerilik beratı verilmesi kabul edildi.

S, T, M, J, H ve İnönü Üniversite hattındaki ticari plakalı araçlarla ilgili 2018/742 sayılı meclis kararında değişiklik yapılması hakkındaki Ulaşım Daire Başkanlığının teklifi de görüşülerek kabul edildi.

II. Birleşim 14 Ocak Salı günü

Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak Ayı toplantısının II. Birleşimini 14 Ocak Salı günü saat 14.00'de yapmayı kararlaştırdı.

Kaynak: Bültenler