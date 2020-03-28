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Koronavirüs, basketbol, 27 Mart, Spor

2020 yılının ilk FIBA Merkez Kurulu toplantısı yapıldı

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Merkez Kurulu'nun, 2020 yılındaki ilk toplantısı 26-27 Mart tarihlerinde gerçekleşti.

28.03.2020 17:05 | Son Güncelleme: 28.03.2020 17:10
2020 yılının ilk FIBA Merkez Kurulu toplantısı yapıldı

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Merkez Kurulu'nun, 2020 yılındaki ilk toplantısı 26-27 Mart tarihlerinde gerçekleşti. Toplantı koronavirüs salgını nedeniyle video konferans şeklinde yapıldı.

FIBA Merkez Kurulu'nun, 2020 yılındaki ilk toplantısı 26-27 Mart tarihlerinde gerçekleşti. FIBA'nın genel merkezi olan İsviçre'deki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde gerçekleşmesi planlanan toplantı, koronavirüs salgını ile ilgili mevcut durum nedeniyle video konferans şeklinde yapıldı. FIBA'nın onursalgenel sekreteri Emeritus Borislav Stankovic'in kısa süre önceki vefatı nedeniyle toplantı bir dakikalık sessizlikle başladı.

Toplantı sırasında aşağıdaki konular tartışıldı:

Avustralya, FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2022'ye ev sahipliği yapacak

FIBA, FIBA 2022 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nın ev sahipliği yapma hakkını Avustralya'ya verdi. Avustralya ve Rusya Basketbol Federasyonu, iki yıl sonra gerçekleşecek etkinliğe ev sahipliği yapmak isteyen finalist ülkelerdi.

Koronavirüs pandemisi

Merkez Kurulu, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ve Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi'nin, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nı gelecek yıla erteleme kararını memnuniyetle karşıladı. FIBA, Olimpiyat Oyunları ve kalan 6 Olimpiyat Elemeleri turnuvalarının (3x3 basketbol için iki ve erkek basketbol için dört) planlanması konusunda en iyi çözümü bulmak için IOC ile görüşmelerine devam edecek. Tokyo 2020'ye katılma hakkı kazanmış olan takımlar, 2021 yılında düzenlenecek organizasyonda yerlerini koruyacak.

12 Mart'ta duyurulan tüm FIBA müsabakalarının askıya alma kararı, toplantı sırasında da onaylandı. Ardından FIBA Sağlık Komisyonu Başkanı Dr. Peter Harcourt tarafından hazırlanan raporu inceleyen Merkez Kurulu, aşağıdaki kararları aldı:

Koronavirüs günlük olarak izlenmeye devam edilecek ve durum izin verdiğinde askıya alınan müsabakaların devam etmesine ilişkin seçenekler değerlendirilecek.

Onaylanan FIBA takviminde değişiklik yapılması gerekip gerekmediğini değerlendirmek amacıyla, 2020 ve 2021 yıllarında dünyadaki ve kıtasal düzeydeki FIBA A takım seviyesindeki etkinliklerin ev sahipleriyle istişareye devam edilmesi ve bu anlamda bir Yarışma Komisyonu (Milli Takım Müsabakaları Alt Komitesi) toplantısının başlatılması. FIBA Yürütme Komitesi, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nın tarihleri açıklandıktan sonra uygun kararları alacak.

Covid-19'un; genç yaş grupları kıtasal etkinlikler, bölgesel ofisler tarafından yönetilen kulüp bazındaki kıtasal müsabakalar, alt bölgelerdeki organizasyonlar ve 2021 sonrası için ev sahiplerinin belirlenmesi tahsisi üzerindeki etkisiyle ilgili gerekli kararları almak üzere FIBA Bölge Kurulları'nın görevlendirilmesi.

3x3 basketbol

Merkez Kurulu 3x3 basketbol ile ilgili olarak şu kararları verdi:

FIBA 3x3 Dünya Kupası elemeleri formatında değişiklik yapıldı. Kıtasal Kupa şampiyonları artık doğrudan FIBA 3x3 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanacak. Ayrıca, ev sahibi ve geçerli şampiyonlar hariç, katılım hakkı kazanmış diğer ekipler, bölge başına 10 ülke sınırıyla ilgili cinsiyet kategorisinde, FIBA 3x3 Federasyon Sıralaması'nda en üst sırada yer alacak.

Kura çekimi veya bölgesel kupaların elemeleri, ilgili cinsiyet kategorisinin FIBA 3x3 Federasyon Sıralaması'na dayalı olarak ayarlanacak.

FIBA 3x3 Federasyon Sıralaması, şu an itibariyle, play.fiba3x3.com hesabı ile onaylanan en iyi 50 sırada yer alan ülkelerdeki oyuncuların FIBA 3x3 Bireysel Dünya Sıralaması puanlarının toplanmasıyla hesaplanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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