2020 yılının hac kayıtları başladı

13.01.2020 12:20 | Son Güncelleme: 13.01.2020 12:25

13 Ocak itibariyle 2020 yılının hac kayıtlarının başlamasına ilişkin açıklama yapan Kayseri İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, bu sene Kayseri'den hac vazifesi için bin 713 kişinin gideceğini söyledi.



Hac ücretlerinin hem pesin olarak hem de yüzde 50'si pesin geriye kalan kısmının da 2 taksit şeklinde ödenebileceğini söyleyen Güven, "2020 yılı Hac kuralarımızın bildiğimiz üzere 9 Ocak Perşembe günü çekildi ve bu kura sonucunda, 2020 yılında hacca gitme imkanı olanlara mesaj yoluyla bilgileri verildi. Bugün itibariyle, 24 Ocak gününe kadar kesin kayıt yaptırmak için vatandaşlarımız müftülüklerimize müracaat edeceklerdir. Kesin kayıt belgesini alacakları yer ise, E-Devlet üzerinden giriş yapılarak ilgili olan yerlerdir ve o belge ile müracaat edeceklerdir. Bu belge alınırken de vatandaşlarımız orada acente ile gideceklerse o seçeneği, Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonunu istiyorlarsa bu tercihi yaparak tercihlerini belirleyeceklerdir. Hacca gidecek adaylarımız paralarını isterlerse gerekli bankalara tek seferde, isterlerse de yüzde 50'sini peşin, yüzde 25'ini birinci taksit olarak 29 Şubat tarihinde, geri kalan yüzde 25'ini de 2. Taksit olarak 31 Mart 2020 tarihinde ödeyebilecekler" dedi.



Güven, geçmiş kayıtlarla birlikte Kayseri'de toplamda kaydı bulunan hacı sayısının 52 bin 280 kişi olduğunu söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:



"Bu yıl yeni kayıt olarak Kayserimizden 3 bin 888 hacı adayımız müracaat etti. Daha önceki yıllarda müracaat edip de kayıtları yenilenenlerin sayısı ise 48 bin 392. Yani Kayserimizde toplam hacı adayı sayımız 52 bin 280 kişi. İlimize verilen kontenjana göre ise oda tercihli bin 633, otel tipi olarak da 80 kişi olmak üzere toplam bin 713 hacı adayımız bu yıl hacca gitmeye hak kazandı. Hac yolcularından alınacak ücretler Suudi Arabistan Riyali üzerinden değerlendirilecektir ve hem ilgili katılım bankalarında hem de müftülüklerimizin ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın internet sitesi üzerinden yatırabilecekler. Hac mevsimine Haziran ayında giriyoruz ama Kayseri'de hangi tarihte gidileceği henüz belli olmamakla birlikte, Türkiye'den 22 Haziran'da hacca gidişler başlayacak ve bu gidişler 25 Temmuz'a kadar devam edecek. Dönüşler ise 6 Ağustos'ta başlayacak, 2 Eylül tarihine kadar sürecektir. Ben şimdiden gitmeye hak kazanmış hacı adaylarımıza sağlık ve sıhhat içerisinde haclarını yapmalarını ve memleketimize yine sağlık ve sıhhat içerisinde dönmelerini temenni ederek, hayırlı hac vazifeleri diliyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İHA