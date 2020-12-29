2020 yılında Türkiye'de en çok habere konu olan iş insanı THY Genel Müdürü Bilal Ekşi oldu

Habermetre, 2020'de Türkiye'de en çok haberlere konu olan 20 iş insanını belirledi. Listenin ilk sırasında THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, ikinci sırasında THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, üçüncü sırasında ise Limak Holding Onursal Başkanı ve TFF Başkanı Nihat Özdemir yer aldı.

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, Türkiye'de haberlere en çok konu olan iş insanları ile ilgili bir çalışma yaptı ve en çok haber konusu olan 20 ismi belirledi. Zirveyi Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi aldı.

EN ÇOK HABER OLAN 20 İSİM

2020 yılını kapsayan çalışmada, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Limak Holding Onursal Başkanı ve TFF Başkanı Nihat Özdemir, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, Yemeksepeti CEO'su Nevzat Aydın, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Güler Sabancı, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu, Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin en çok habere konu olan 20 iş insanı oldu.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi

İLK İKİ THY'NİN

Listenin en tepesinde Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi yer aldı. 31 bin 181 kere habere konu olan Ekşi, 68 milyon 777 bin 311 kere okundu. Ekşi'yi 31 bin 49 haberle THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı takip etti. Aycı, 64 milyon 84 bin 69 kere okundu. Üçüncü sırada yer alan Limak Holding Onursal Başkanı ve TFF Başkanı Nihat Özdemir ise 28 bin 851 habere konu olup 75 milyon 539 bin 47 kere okundu.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı

Liste şu şekilde devam etti:

4- TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski: 28 bin 566 haber - 50 milyon 987 bin 259 okunma

5- TOGG CEO'su Gürcan Karakaş: 27 bin 429 haber - 65 milyon 114 bin 665 okunma

6- Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç: 26 bin 804 haber - 47 milyon 771 bin 627 okunma

7- Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören: 25 bin 824 haber - 56 milyon 168 bin 691 okunma

8- İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali: 25 bin 572 - 46 milyon 967 bin 602 okunma

9- Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün: 25 bin 34 haber - 49 milyon 515 bin 326 okunma

10- Yemeksepeti CEO'su Nevzat Aydın: 24 bin 862 haber - 8 milyon 555 bin 808 okunma

11- Sabancı Holding Yönetim Kurulu Güler Sabancı: 24 bin 849 haber - 45 milyon 993 bin 905 okunma

12- Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker: 24 bin 288 haber - 47 milyon 110 bin 698 okunma

13- Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt: 23 bin 911 haber - 49 milyon 103 haber 839 okunma

14- Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir: 23 bin 831 haber - 46 milyon 91 bin 313 okunma

15- Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan: 23 bin 690 haber - 47 milyon 150 bin 953 okunma

16- Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk: 23 bin 679 haber - 47 milyon 93 bin 492 okunma

17- Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ: 23 bin 656 haber - 42 milyon 468 bin 788 okunma

18- Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu: 23 bin 354 haber - 43 milyon 415 bin 958 okunma

19- Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner: 22 bin 213 haber - 43 milyon 259 bin 156 okunma

20- Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin: 22 bin 184 haber - 43 milyon 271 bin 335 okunma