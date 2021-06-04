"2020 Yılında Türkiye, Çin'in Ardından G-20 İçerisinde En Yüksek Büyümeyi Kaydeden Ülke Oldu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MFA Kocayusuf Maske Fabrikası açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Özel sektörümüzün gayreti, devletimizin verdiği destekler sayesinde, 2020 yılında Türkiye, 1, 8'lik oranla Çin'in ardından G-20 içerisinde en yüksek büyümeyi kaydeden ülke oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MFA Kocayusuf Maske Fabrikası açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Özel sektörümüzün gayreti, devletimizin verdiği destekler sayesinde, 2020 yılında Türkiye, 1, 8'lik oranla Çin'in ardından G-20 içerisinde en yüksek büyümeyi kaydeden ülke oldu. Yine bu dönemde G-20'de sanayi üretimi en çok artan devletler arasında yer aldık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta MFA Kocayusuf Maske Fabrikası açılış törenine katılarak bir konuşma yaptı.

Konuşmasında, Zonguldak'ta açılışlarla, eserlerle ve müjdelerle dolu müstesna bir gün geçirdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazından sonra hizmete açtıkları Uzun Mehmet Camii'nin Zonguldak'a çok yakıştığını, 12 bin metrekare arazi üzerine inşa edilen, aynı anda 7 bin 500 kişinin ibadet edebileceği, mimarisi, konumu ve müştemilatıyla göz dolduran bu eserin hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şimdi de şehrin gelişen ve güçlenen sanayisini temsil eden modern bir tesisi Zonguldak'a kazandırmanın bahtiyarlığı içinde olduklarını söyleyerek açılışı yapılan MFA Maske Fabrikası yeni üretim tesisinin hayırlara vesile olmasını temenni etti, üretim tesisinde çalışan ve çalışacak herkese başarılar diledi.

"TÜRK SANAYİCİSİ, EKONOMİMİZİN TÖKEZLEMESİNİ UMANLARA İNAT ÇALIŞMAYA, İNSANIMIZ İÇİN İSTİHDAM OLUŞTURMAYA DEVAM EDİYOR"

Fabrikanın, istihdamla beraber şehrin ihracatının gelişmesine de katkılarının olacağına inandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "'Türkiye'nin Sağlıklı Nefesi' sloganıyla 2008'de kurulan MFA Maske firmamız, kısa zamanda çok önemli işlere imza attı. Daha salgın başlamadan önceki üç yıllık sürede şirket, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Türkiye'nin en hızlı büyüyen 30'uncu şirketi olarak seçildi. Kendilerini tebrik ediyorum, kutluyorum. Firmamızın giderek yükselen bu başarı grafiğinde Ar-Ge faaliyetlerinin ve yenilikçi yaklaşımlarının elbette önemli payı bulunuyor. Tamamen yerli imkanlarla geliştirdikleri, Türkiye'nin ilk biyo maskesiyle emniyet teşkilatımızın kullanımı için özel olarak üretilen tam ve yarım yüz gaz maskeleri bu ürünlerden sadece birkaçıdır. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan, firmanın salgın döneminde artan talebi karşılamak için büyük gayretle çalıştığını, salgının en yoğun yaşandığı 2020'de yüzde 60'ı ihracat olmak üzere toplam 250 milyon liranın üzerinde bir ciroya ulaştığını ifade ederek bu rakamla Zonguldak'ın en fazla ihracat yapan şirketi olduğunu söyledi.

Açılışını yaptıkları fabrikanın sadece üretim modeli ve teknolojik altyapısıyla değil, aynı zamanda mimarisiyle de örnek bir tesis olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Fabrikamızın kurulu gücü 1 megavat olan çatı güneş panelleriyle yenilenebilir enerjiden çevre dostu bir üretim yapması da takdire şayandır. Kocayusuf isimli bu fabrika yıllık 45 milyon partikül tutucu, solunum koruyucu profesyonel maske, yıllık 240 bin farklı niteliklerde tam ve yarım yüz gaz maskesi, yıllık 910 bin tam ve yarım yüz gaz maskesi filtresi üretecektir. Görüldüğü gibi Türk sanayicisi, ekonomimizin tökezlemesini umanlara inat çalışmaya, üretmeye, insanımız için istihdam oluşturmaya devam ediyor. Ben bunu biraz daha değiştiriyorum. Önce yatırım, istihdam, üretim diyorum ve son olarak da ihracat diyorum. Şimdi MFA bunların dördünü de yapıyor. Yatırımsa yatırım, istihdamsa istihdam, üretimse üretim ve Slovakya başta olmak üzere ihracatsa ihracat. Bu, tabii yetmez, daha ne yapacağız? Bunu yayılmacı bir ihracat anlayışıyla geliştireceğiz. "

"TÜRKİYE EKONOMİSİNE GÜVENEN HERKESE BİZ DE SAHİP ÇIKIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin üretim kapasitesinin yerli ve uluslararası yatırımlarla günden güne güçlendiğini, kendilerinin de her sektör için özenle çalışılmış destek, teşvik ve hibe programlarıyla ülkeye destek katan tüm yatırımcıların yanında olduklarını gösterdiklerini belirterek şöyle konuştu: "Yerli-yabancı ayrımına gitmeden, kimseyi ayırmadan, ötekileştirmeden Türkiye ekonomisine güvenen herkese biz de sahip çıkıyoruz. Üreten, ihraç eden, özellikle insanımıza iş ve AŞ imkanı sunan, ekonomimize güç katan her müteşebbisin başımızın üstünde yeri vardır. "

Fabrikanın açılış ve genişleme sürecinde MFA Maske'yi de devletin sağladığı destek, teşvik ve hibelerden faydalandırdıklarını ve Türkiye'nin ilk ve en büyük maske üreticilerinden olan şirketin yeni yatırımların arifesinde bulunduğunu öğrenmekten bahtiyarlık duyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları dile getirdi: "Hemen bu tesisin yanında, 70 milyon liralık yatırımla yüksek katma değerli ürünler üretecek yeni filtre fabrikasının da en kısa zamanda devreye girmesini temenni ediyorum. Koronavirüs salgını dolayısıyla küresel ekonominin belirsizlik girdabına sürüklendiği bir dönemde yatırımlarına hız kattıkları için kendilerine ülkem ve milletim adına, tüm Zonguldaklılar adına teşekkür ediyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızı, Sayın Bakan ve ekibini de Türkiye'nin gücüne güç katan bu tür yatırımlara destek oldukları için tebrik ediyorum. "

"TÜRKİYE, SALGIN SÜRECİNDE VATANDAŞLARINA VE İŞ DÜNYASINA EN FAZLA DESTEK SAĞLAYAN ÜLKELER ARASINDA YER ALIYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınının tüm dünya ile Türkiye'yi de olumsuz etkilediğini, özellikle turizm, yeme-içme ve hizmetler sektöründe kısıtlamalardan kaynaklı olarak insanların zorluklar, ekonomik, maddi manevi kayıplar yaşadığını belirterek, nerede yaşarsa yaşasın, hangi sektörde faaliyet gösterirse göstersin 84 milyonun derdine derman olmayı kendilerine görev bildiklerini vurguladı.

Şimdiye kadar salgının ekonomik etkilerini en aza indirmek amacıyla yaptıkları yardım, destek ve hibelerin büyüklüğünün 661 milyar lirayı bulduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hani 'Hükümet nerede? ' diyorlar ya 661 milyar lira destek verdik. Kime? Tüm yatırımcılarımıza, esnafımıza. Bu rakamla Türkiye, salgın sürecinde vatandaşlarına ve iş dünyasına en fazla destek sağlayan ülkeler arasında yer alıyor. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin dahi maske savaşına tutuştuğu, solunum cihazı kıtlığının çekildiği, yaşlı bakımevlerinin adeta morga dönüştüğü bir dönemde biz, birinci sınıf sağlık hizmetini insanımıza ücretsiz sunduk. Bugün 'benim' diyen ülkeler, bakıyorsunuz 100 avro, 150 avro, bu tür paralarla maske veriyor. Biz ise bunu ücretsiz veriyoruz. Muhalefet bizim bunlardan bihaber değil, çok iyi biliyorlar ama işlerine gelmiyor. Sağlık alanında acil ihtiyaç duyulan ürünlerin tedarikinden başlayarak birçok konuda hızlı ve etkili çözümler ürettik. Uluslararası piyasalardan temin edilmesi zora giren maske, koruyucu ekipman, eldiven ve solunum cihazı gibi ürünlerin yerli ve milli imkanlarla üretimine yönelik projeleri hızlandırdık. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanayi Sicil Sistemi kayıtlarına göre salgının başladığı dönemde Türkiye'de 14 maske üreticisi varken bugün bu sayının 424'e yükseldiğini, üretici sayısındaki bu artış neticesinde tıbbi ve cerrahi maske ihracatının 100 kat artış gösterdiğini, 2019'da yaklaşık 2 milyon dolarken 2020'de 212, 5 milyon dolara çıktığını söyledi.

Dünyadan büyük talep gören bu malzemelerin sürdürülebilir kalitesi için Koruyucu Tekstil Test Merkezi'ni tamamlayıp hizmete açtıklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgının en yoğun yaşandığı, dünyada çarkların adeta durma noktasına geldiği dönemlerde bile Türkiye ekonomisi kontak kapatmadı. Üretim ve sanayide uyguladığımız esnek çalışma modellerinin karşılığını hem ihracatta hem de büyüme rakamlarında katbekat aldık" dedi.

"2021 YILININ İLK ÇEYREĞİNDE YÜZDE 7 GİBİ REKOR BİR BÜYÜME ORANINA ÇİN'DEN SONRA BİZ ULAŞTIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Özel sektörümüzün gayreti, devletimizin verdiği destekler sayesinde 2020 yılında Türkiye, 1, 8'lik oranla Çin'in ardından G-20 içerisinde en yüksek büyümeyi kaydeden ülke oldu. Yine bu dönemde G-20'de sanayi üretimi en çok artan devletler arasında yer aldık. 2021 yılının ilk çeyreğinde ise yüzde 7 gibi rekor bir büyüme oranına Çin'den sonra biz ulaştık. İmalat sanayisinin yüzde 12, 2 büyüyerek büyümeye en çok katkı sağlayan sektör olması bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir. Sanayi sektörümüzde bu yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre 338 bin kayıtlı istihdam artışı olması büyümenin sağlıklı ve istihdam dostu olduğunun işaretidir. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin üretim üsleri olan organize sanayi bölgelerinde de pozitif gelişmelerin kaydedildiğine işaret ederek, organize sanayi bölgelerindeki istihdamın 2 milyonu geçtiğini, salgına rağmen 2021'in ilk beş ayında organize sanayi bölgelerindeki elektrik tüketiminde geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 20 artış görüldüğünü açıkladı.

"SANAYİCİMİZE TÜM DESTEKLERİ VERİRKEN ESNAFIMIZI, ÇİFTÇİMİZİ, SANATÇIMIZ DA İHMAL ETMEDİK"

Sanayiciye tüm destekleri verirken esnafı, çiftçiyi ve sanatçıyı da asla ihmal etmediklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu bilgileri paylaştı: "Bu sene salgının sebep olduğu sıkıntılar yanında dünyanın birçok yerinde maalesef meteorolojik açıdan kuraklık yaşanıyor. Kuraklığın etkilerini azaltmak üzere basınçlı sulama sistemi kuran çiftçilerimize bu yıl 150 milyon lira ilave hibe desteğini zaten başlatmıştık. Kuraklığın oluştuğu bölgelerde il, ilçe hasar tespit çalışmaları sahada hızla devam ediyor. Bu çalışmaların sonuçlarına göre çiftçilerimizin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarını erteliyoruz. Kuraklık sigortasında TARSİM devlet desteğini önümüzdeki yıla özel yüzde 70'e, hasar ödeme oranını da yüzde 80'e çıkartıyoruz. Ayrıca kuru tarımın yapıldığı bölgelerde kuraklıktan etkilenen buğday, arpa, yulaf, tritikale, çavdar, nohut ve mercimek üreticilerimize verim kayıplarına göre dekara 100 liraya kadar doğrudan ödeme yapacağız. Böylece kuraklıktan verim kaybı yaşamış buğday üreticimiz mazot, gübre desteği ve sertifikalı tohum kullanım desteği ile toplamda dekara 151 liraya kadar destekleme ödemesinden yararlanabilecek. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgının yol açtığı kısıtlamadan dolayı zorlu günler geçiren sanat emekçilerine de sahip çıktıklarının altını çizerek, "İnşallah önümüzdeki süreçte 31 bin sanatçıya 250 milyon liraya ulaşan destek vereceğiz. Sancılı dönem yaşayan tiyatro sektörümüze de 25 milyon tutarında turne desteği sağlayacağız. Açıkladığımız tüm desteklerin çiftçilerimize ve sanat emekçilerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Habermetre