2020 yılında toparlanma hızlanacak

27.12.2019 08:04 | Son Güncelleme: 27.12.2019 08:04

ORSİAD Başkanı Levent Çamur, 2019 yılının başta reel sektör olmak üzere tüm kesimler için zor geçen bir yıl olduğunu vurguladı. Her şeye rağmen bu sürecin olabildiğince hasarsız atlatıldığını kaydeden Çamur, "2020 yılında toparlanma hızlanacaktır diye düşünüyoruz" dedi.