2020 Yılında Piyasaya Çıkacak Olan Playstation 5'in Özellikleri Belli Oldu

Japon teknoloji devi Sony, dünya çapında milyonlarca sattığı PlayStation oyun konsolu serisinin 5'incsine ilişkin detayları açıkladı. Buna göre PlayStation 5 (PS5) 8K görünü kalitesine sahip olacak, gerçek zamanlı 'Ray Tracing' teknolojisi kullanacak ve SSD bellek sürücüsüyle gelecek.

Ray Tracing bir ışın izleme teknolojisi. Işık kaynağından çıkan ışınların aynı gerçek hayattaki gibi parlak yüzeylerden yansımasını simüle eden bir teknoloji anlamına geliyor ve oyun görüntülerine büyük gerçeklik katıyor. Euronews.com'da Görüntüle