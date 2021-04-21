2020 yılında idam cezalarının en fazla gerçekleştirildiği ilk 4 ülke Orta Doğu'dan

Uluslararası Af Örgütü tarafından yayınlanan 2020 Ölüm Cezası Raporu'nda en fazla idamın gerçekleştirildiği ilk 4 ülkenin Orta Doğu'dan olduğu açıklandı.

Uluslararası Af Örgütü tarafından yayınlanan 2020 Ölüm Cezası Raporu'nda en fazla idamın gerçekleştirildiği ilk 4 ülkenin Orta Doğu'dan olduğu açıklandı.

Uluslararası Af Örgütü, 2020 Ölüm Cezası Raporu'nu açıkladı. Rapor, idam cezalarına ilişkin korkunç gerçeği gözler önüne serdi. 2020 Ölüm Cezası Raporu'nda yer alan ilk 5 ülkeden 4'ü Orta Doğu'dan. Raporda, en fazla idamın gerçekleştirildiği ülkeler listesinin ilk sıralarında İran, Mısır, Irak ve Suudi Arabistan yer aldı. Çin'de her yıl binlerce kişinin idam edildiği vurgulanan raporda, 2020 yılında dünya genelinde 483 kişinin idam edildiği ancak bu verilerde ölüm cezasıyla ilgili verileri devlet sırrı olarak saklayan veya sınırlı bilgilerin mevcut olduğu Çin, Kuzey Kore ve Vietnam'ı kapsamadığı bildirildi.

Dünya genelinde gerçekleştirilen 483 idam yüzde 88'inin söz konusu ülkelerde yapıldığı ifade edildi. Ayrıca, raporda 2020 yılının idam cezalarının son 10 yılın en düşük seviyesinde olduğu kaydedildi. 2020 yılında 18 ülkede gerçekleştirilen 483 idamın, 2019 yılındaki 657 idama yüzde 26, 2015 yılında ise bin 634 idam cezasına kıyasla yüzde 70 oranında düşüş gösterdiği aktarıldı.

Yüzde 88'i Orta Doğu'da

Dünya genelinde gerçekleştirilen 483 idamın 437'siinin Orta Doğu ülkelerinde gerçekleştirildiği ifade edilen raporda, toplam idamların yüzde 88'ine tekabül ettiği vurgulandı. Orta Doğu'da 2019 yılında 579 idam cezası uygulandığı bildirilirken, Mısır'da bir yılda uygulanan ölüm cezalarında 3 kat artış gözlemdi. İran'da ise idam cezası 246 olarak açıklanırken Uluslararası Af Örgütü, İran'ın idam cezasını "siyasi baskının silahı" olarak kullandığını vurguladı.

Raporda Hindistan, Umman, Katar ve Tayvan'ın idam cezaları gerçekleştiren ülkeler arasında yer aldığı vurgulandı. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı