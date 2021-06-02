2020 Yılında Enstitümüz Lisansüstü Tezlerden Üretilen Yayınlar 18-03-2021
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2020 Yılında Enstitümüz Lisansüstü Tezlerden Üretilen Yayınlar 18-03-2021

2020 Yılında Enstitümüz Lisansüstü Tezlerden Üretilen Yayınlar 18-03-2021
Habermetre - Haberler | Toplum

2020 yılında enstitümüzde bünyesindeki lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) tezlerden makale, tebliğ, proje, kitap ve patent olmak üzere toplam 72 akademik yayın üretilmiştir.

2020 yılında enstitümüzde bünyesindeki lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) tezlerden makale, tebliğ, proje, kitap ve patent olmak üzere toplam 72 akademik yayın üretilmiştir.

Lisansüstü tezlerden yapılan makalelerin %17'si SCI, SCI-Exp kapsamındadır.

Emeği geçen Öğretim Üyelerimiz ve Öğrencilerimize teşekkür ederiz.

2020 yılında lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) tezlerimizden üretilen yayınların bilgisine aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

2020 Yılı Lisansüstü Tezlerden Üretilen Yayınlar

Kaynak: Habermetre

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