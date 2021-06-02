2020 Yılında Enstitümüz Lisansüstü Tezlerden Üretilen Yayınlar 18-03-2021

2020 yılında enstitümüzde bünyesindeki lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) tezlerden makale, tebliğ, proje, kitap ve patent olmak üzere toplam 72 akademik yayın üretilmiştir.