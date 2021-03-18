2020 yılında Doğu Karadeniz'den 88 bin 342 kişi göç etti

Doğu Karadeniz Bölgesi'nden 2020 yılında 88 bin 342 kişinin büyükşehirlere göç ettiği belirtildi.

TÜİK Trabzon Bölge Müdürlüğü'nün Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) istatistikleri veri tabanından derlediği bilgilere göre, 2020 yılında Doğu Karadeniz illerinin (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) diğer illerden aldığı göç 79 bin 820 kişi olurken, 88 bin 342 kişi bu illerden büyük şehirlere göç etti. Net göç hızı il bazında incelendiğinde Doğu Karadeniz illerinden Gümüşhane 1., Artvin 17., Trabzon 41., Rize 44., Giresun 50. ve Ordu 74. en düşük göç hızına sahip iller oldu.

Trabzon'a en fazla göç İstanbul, Gümüşhane ve Ankara'dan gerçekleşti

2020 yılında Trabzon ilinin aldığı göç 23 bin 761 kişi iken verdiği göç 24 bin 506 kişi oldu. Net göç eksi 745 kişi net göç hızı ise binde -0,92 olarak gerçekleşti. Trabzon'un en fazla göç verdiği il 5 bin 366 kişi ile İstanbul oldu. Bu ili bin 815 kişi ile Ankara ve bin 552 kişi ile Samsun izledi. Trabzon'a en fazla göç 5 bin 692 kişi ile İstanbul'dan geldi. Bu ili 2 bin 262 kişi ile Gümüşhane ve bin 477 kişi ile Ankara takip etti.

Ordu'dan göç edenlerin yüzde 35,6'sı İstanbul'a gitti

2020 yılında Ordu ilinin aldığı göç 26 bin 898 kişi iken verdiği göç 21 bin 406 kişi oldu. Net göç 5 bin 492 kişi net göç hızı ise binde 7,24 olarak gerçekleşti. Ordu'nun en fazla göç verdiği il 7 bin 619 kişi ile İstanbul oldu. Bu ili 2 bin 597 kişi ile Samsun ve bin 260 kişi ile Ankara izledi. Ordu iline en fazla göç 10 bin 258 kişi ile İstanbul'dan geldi. Bu ili 2 bin 111 kişi ile Samsun ve bin 561 kişi ile Ankara izledi.

Giresun'a 17 bin 654 kişi, Rize'den 13 bin 290 kişi göç etti

2020 yılında Giresun ilinin aldığı göç 17 bin 654 kişi iken verdiği göç 17 bin 368 kişi oldu. Net göç 286 kişi net göç hızı ise binde 0,64 olarak gerçekleşti. Giresun'un en fazla göç verdiği il 6 bin 156 kişi ile İstanbul oldu. Bu ili bin 93 kişi ile Ordu ve 987 kişi ile Trabzon izledi. Giresun iline en fazla göç 7 bin 031 kişi ile İstanbul'dan geldi. Bu ili bin 953 kişi ile Kocaeli ve 896 kişi ile Bursa takip etti.

2020 yılında Rize ilinin aldığı göç 13 bin 143 kişi iken verdiği göç 13 bin 290 kişi oldu. Net göç eksi 147 kişi net göç hızı ise binde -0,43 olarak gerçekleşti. Rize'nin en fazla göç verdiği il 3 bin 926 kişi ile İstanbul oldu. Bu ili bin 234 kişi ile Trabzon ve 717 kişi ile Ankara izledi. Rize iline en fazla göç 4 bin 680 kişi ile İstanbul'dan geldi. Bu ili 935 kişi ile Trabzon ve 752 kişi ile Ankara takip etti.

Artvin'e en fazla İstanbul'dan göç edildi

2020 yılında Artvin ilinin aldığı göç 6 bin 358 kişi iken verdiği göç 7 bin 801 kişi oldu. Net göç eksi bin 443 kişi net göç hızı ise binde -8,48 olarak gerçekleşti. Artvin'in en fazla göç verdiği il 888 kişi ile İstanbul oldu. Bu ili 726 kişi ile Bursa ve 554 kişi ile Ankara izledi Artvin iline en fazla göç bin 092 kişi ile İstanbul'dan geldi. Bu ili 542 kişi ile Bursa ve 472 kişi ile Ankara takip etti.

2020 yılında Gümüşhane ilinin aldığı göç 7 bin 151 kişi iken verdiği göç 19 bin 116 kişi oldu. Net göç eksi 11 bin 965 kişi net göç hızı ise binde -81,02 olarak gerçekleşti. Gümüşhane'nin en fazla göç verdiği il 4 bin 342 kişi ile İstanbul oldu. Bu ili 2 bin 262 kişi ile Trabzon ve bin 265 kişi ile Ankara izledi. Öte yandan Gümüşhane iline en fazla göç bin 841 kişi ile İstanbul'dan geldi. Bu ili 836 kişi ile Trabzon ve 424 kişi ile Ankara takip etti. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı