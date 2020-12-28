2020 yılında Büyükşehir'den 683 bin kişilik yemek yardımı
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2020 yılında Büyükşehir'den 683 bin kişilik yemek yardımı

28.12.2020 12:22 | Son Güncelleme: 28.12.2020 12:27
2020 yılında Büyükşehir'den 683 bin kişilik yemek yardımı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, merkez ve Alanya'da hizmet veren aşevleri ile 2020 yılında toplam 683 bin 748 kişilik sıcak yemek yardımında bulundu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, merkez ve Alanya'da hizmet veren aşevleri ile 2020 yılında toplam 683 bin 748 kişilik sıcak yemek yardımında bulundu. Aşevi, yıl içerisinde Elazığ ve İzmir deprem bölgelerinden, sağlık çalışanları ve evsizlere kadar binlerce vatandaşa sıcak yemek yardımı yaparak gönüllere dokundu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yıl boyunca sosyo-ekonomik yönden ihtiyaç sahibi, yemek yapamayacak durumda olanlar, engelli bireyler, yatalak ve toplumdaki dezavantajlı gruplara aşevleri ile sıcak yemek yardımlarını sürdürdü.

Günlük bin 550 kişilik yemek

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Duraliler'de bulunan Merkez Aşevi ile Alanya Aşevi 2020 yılında toplam 683 bin 748 kişilik yemek dağıtımı gerçekleştirdi. Gıda mühendisleri kontrolünde aşevinde pişen yemekler ihtiyaç sahiplerinin sofrasına ulaştırıldı. Aşevlerinden günlük ortalama 1550 kişilik sıcak yemek desteği veriliyor.

Büyükşehir Belediyesi Mobil Aşevi de 24 Ocak'ta Elazığ'da ve 30 Ekim'de İzmir'de meydana gelen depremlerin ardından afet bölgelerinde hizmet vererek depremzedelere sıcak yemek dağıtımı yaptı. 5 bin kişilik sıcak yemek çıkarma kapasitesine sahip Mobil Aşevi afet bölgelerinde vatandaşlara sıcak yemek çıkardı.

Büyükşehir Belediyesi pandemi döneminde sağlık çalışanlarını da unutmadı. Aşevinde hazırlanan aşureler, pandemi nedeniyle gece gündüz büyük bir özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına ikram edildi. Muharrem ayında sağlık çalışanlarına 7 bin kişilik aşure ulaştırıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin kış aylarında yaşamlarını sokakta sürdüren evsiz vatandaşları misafir ettiği Bimekan'a da aşevinden yemek yardımı yapmaya devam etti. - ANTALYA

2020 yılında Büyükşehir'den 683 bin kişilik yemek yardımı
2020 yılında Büyükşehir'den 683 bin kişilik yemek yardımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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