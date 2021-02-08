2020 yılında bin 275, bu yıl 177 sürücüye çakarlı araç kullanmaktan işlem yapıldı
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2020 yılında bin 275, bu yıl 177 sürücüye çakarlı araç kullanmaktan işlem yapıldı

08.02.2021 16:21 | Son Güncelleme: 08.02.2021 16:26
2020 yılında bin 275, bu yıl 177 sürücüye çakarlı araç kullanmaktan işlem yapıldı

İSTANBUL'da geçen yıl usulsüz çakarlı araç kullanan bin 275, bu yıl 1 Ocak'tan günümüze kadar ise 177 sürücüye işlem yapıldı.

İSTANBUL'da geçen yıl usulsüz çakarlı araç kullanan bin 275, bu yıl 1 Ocak'tan günümüze kadar ise 177 sürücüye işlem yapıldı. Geçen yıl 3 kez bu kuralı ihlal eden 107 araç trafikten 15 gün süreyle men edildi. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü verilerine göre, 2020 yılında İstanbul geneli polis sorumluluk alanında, çakar kullanan bin 275 adet araca Karayolları Trafik Kanunu 26/2 maddesine göre çakarlı araç kullanmak işlem yapıldı. Aynı maddeden 2021 yılı 1 Ocak'tan itibaren ise günümüze kadar 177 adet araca çakar lamba kullanmaktan işlem yapıldı. Son 1 yıllık rakamlara göre ise 3 kez söz konusu maddeyi ihlal eden araçlar 15 gün süreyle trafikten men edildi. Geçen yıl 107 adet araç, bu yıl ise 1 Ocak'tan günümüze kadar 10 adet araç trafikten men edildi. 

Öte yandan, çakarlı araç kullanmanın cezası ise bin 339 TL. Çakarlı aracı kullanan sürücü araç sahibi değilse bile aynı miktar ceza aracın sahibine de kesiliyor.  

 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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