2020 yılı yaban hayatı fotoğrafı, 11 ayda çekilebilen Sibirya kaplanı fotoğrafına verildi
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BBC

2020 yılı yaban hayatı fotoğrafı, 11 ayda çekilebilen Sibirya kaplanı fotoğrafına verildi

14.10.2020 06:02 | Son Güncelleme: 14.10.2020 06:05
2020 yılı yaban hayatı fotoğrafı, 11 ayda çekilebilen Sibirya kaplanı fotoğrafına verildi

Rus fotoğrafçı Sergey Gorshkov'un 2020 yılı yabani hayat fotoğrafçısı ödülü kazandığı bu kareyi elde edebilmesi 11 ay sürdü.

Rus fotoğrafçı Sergey Gorshkov'un 2020 yılı yaban hayatı fotoğrafçısı ödülü kazandığı bu kareyi elde edebilmesi 11 ay sürdü.

Ormana gizlediği kamera ile yetişkin bir dişi Sibirya kaplanını, ağaca kokusunu bırakırken görüntüledi.

Ulusal Tarih Müzesi'ndeki seromoni ile sahibini bulan ödül için 49 binden fazla fotoğraf yarıştı.

Jüri başkanı olan Roz Kidman Cox, Gorshkov'un 11 aylık çalışma sonucu elde ettiği fotoğraf için, "Sihirli bir ormanın derinliklerindeki samimi ana ait eşsiz bir görüntü" ifadesini kullandı.

Ağırlıklı olarak Rusya'nın en doğusunda yaşayan yabani Sibirya kaplanlarının nüfusu, kaçak avlanma ve ormanlık alanların azalması nedeniyle tükenme tehlikesi altında bulunuyor.

Karşılaşması çok güç olan bu türün yaban hayatındaki nüfusunun 500 ila 600 arasında olduğu tahmin ediliyor.


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Jüri başkanı Cox, çekilen kareyi, "eşi olmayan bir sahne, yağlı boya bir tablo gibi" diyerek tanımladı.

Amur kaplanı olarak da adlandırılan türün erkekleri, 2 bin kilometrelik bir bölge içinde yaşayabilirken, dişilerin bölgeleri 450 kilometreye ulaşabiliyor.

Fotoğrafçı Gorshkov, Sibirya kaplanını fotoğraflayabilmek için şansının az olduğunu ama aynı zamanda kararlı olduğunu belirterek, köknar ağacında koku, tüy veya tırnak işaretleri aradığını anlatıyor.

Kucaklama adını verdiği fotoğrafı da, geçen Kasım ayında, bir köknar ağacı yakınına yerleştirdiği kamera ile çekti.

BBC
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