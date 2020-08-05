2020 yılı Mevlid-i Nebi Haftası'nın teması "Peygamberimiz ve Çocuk" olarak belirlendi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımla, 2020 yılı Mevlid-i Nebi Haftası'nın temasının "Peygamberimiz ve Çocuk" olduğunu duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımla, 2020 yılı Mevlid-i Nebi Haftası'nın temasının "Peygamberimiz ve Çocuk" olduğunu duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla, 2020 yılı Mevlid-i Nebi Haftası temasını "Peygamberimiz ve Çocuk" olarak belirlediklerini ve bu tema çerçevesinde 6 - 8 Kasım tarihleri arasında Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu düzenleyeceklerini açıkladı.

Paylaşımında Mevlid-i Nebi Haftası ile ilgili ifadeler kullanan Erbaş, "Gözaydınlığımız ve geleceğimiz çocuklarımıza Peygamber Efendimiz'in (s.a.s) gözünden bakabilmek, bugünü ve yarınlarına Kur'an ve sünnet perspektifinden çözümler sunabilmek adına 2020 yılı Mevlid-i Nebi Haftası'nı 'Peygamberimiz ve Çocuk' temasıyla idrak edeceğiz. Bu kapsamda, Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından 6-8 Kasım tarihleri arasında birbirinden farklı konu başlıkları ve konukların katılımıyla düzenlenecek olan Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu'nu da 'Peygamberimiz ve Çocuk' başlığıyla gerçekleştirmiş olacağız" açıklamasında bulundu.

Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu başlığı "Peygamberimiz ve Çocuk" olacak

Sempozyumla, çocuk konusunu Kur'an ve Sünnet perspektifinden ele almak, çocukların ve ebeveynlerin yaşadığı sorunlara temel dini referanslar bilhassa Hz. Peygamber'in sünneti ekseninde çözüm önerileri sunmak, Diyanet İşleri Başkanlığının çocuklara yönelik hizmetlerinin değerlendirmesini yapmak ve geliştirilmesine katkı sağlamak amaçlanıyor.

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 6 - 8 Kasım tarihlerinde düzenlenecek sempozyuma katılmak isteyenler, Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde tebliğ sunabilecek. Katılımcılar, tebliğ özetlerini 4 Eylül 2020 tarihine kadar teslim edebilecek. Kabul edilen tebliğ özetlerinin açıklanma tarihi 18 Eylül 2020 olarak belirtilirken, tebliğ metinlerinin son teslim tarihi 23 Ekim 2020 olarak belirtildi.

Katılım Şartları

Sempozyuma kabul edilecek tebliğlerde; bilimsel ve özgün olmaları, tebliğ özetlerinin konuyu 300 ile 400 kelime ile ana hatlarıyla açıklaması isteniyor. Özetler, katılım formu kullanılarak "mevlidinebihaftasi@diyanet.gov.tr" adresine e-posta yoluyla, 0312 284 55 25 numaralı hatta faks çekilerek veya Diyanet İşleri Başkanlığı'na posta ile gönderilecek. Tebliğ metinleri, 5000 ile 7000 kelime arasında olacak. Ayrıca, oturumlarda tebliğ sunumu 20 dakika ile sınırlı tutulacak.

Sempozyumda, "Kur'an Penceresinden Çocuk", "Peygamberimiz ve Çocuk", "Bugünün Çocukları", "Diyanet İşleri Başkanlığının Çocuklara Yönelik Hizmetleri" konuları ele alınacak.

Mevlid-i Nebi Haftası

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Hazreti Peygamberin doğumu münasebetiyle düzenlenen ve Mevlid Kandili'ni de içerisine alan Mevlid-i Nebi Haftası, her yıl farklı bir tema çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Mevlid-i Nebi Haftası boyunca belirlenen tema çerçevesinde yapılan etkinlikler, sempozyum ve diğer programlarla Hazreti Peygamber'in örnek hayatı anlatılıyor. Bu çerçevede, Hazreti Peygamberi anma ve anlamaya yönelik birçok program icra ediliyor. - ANKARA

Kaynak: İHA