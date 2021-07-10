2020 Yılı Liselere Giriş Sınavında Önemli Bir Başarı Elde Eden Öğrencilerimiz Kaymakamımızı Ziyaret Etti
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2020 Yılı Liselere Giriş Sınavında Önemli Bir Başarı Elde Eden Öğrencilerimiz Kaymakamımızı Ziyaret Etti

2020 Yılı Liselere Giriş Sınavında Önemli Bir Başarı Elde Eden Öğrencilerimiz Kaymakamımızı Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

2020 Yılı Liselere Giriş Sınavında Önemli Bir Başarı Elde Eden Öğrencilerimiz Kaymakamımızı Ziyaret EttiLGS'de %7 lik dilime giren ve tercih döneminde olan öğrenciler Kaymakamımızı ziyaret etti .

2020 Yılı Liselere Giriş Sınavında Önemli Bir Başarı Elde Eden Öğrencilerimiz Kaymakamımızı Ziyaret EttiLGS'de %7 lik dilime giren ve tercih döneminde olan öğrenciler Kaymakamımızı ziyaret etti . 8 Öğrencimizin %7 lik dilime, 9 öğrencimizin ise %15'lik dilime girdiği LGS sonuçlarına göre 8. sınıfı bitiren öğrencilerimizin %20 sinden fazlasının puanla öğrenci alan okullara yerleşmesi bekleniyor. Türkiye ve İl ortalamasına göre öğrencilerimizin önemli bir başarı gösterdiğini ve Sınav yılı boyunca öğrencilerimizin yanında olduklarını belirten Kaymakamımız "Kaynak kitaplar, deneme sınavları, öğrenci ziyaretleri gibi çalışmalarla öğrencilerimize sürekli destek olmaya çalıştık, bu süreçte öğrencilerimize her türlü desteği veren İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzü, okul müdürlerimizi, öğretmenlerimizi ve öğrencilerimiz ile ailelerini tebrik ediyorum 'diyerek öğrencilerimize bundan sonraki eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Kaynak: Habermetre

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2020 Yılı Liselere Giriş Sınavında Önemli Bir Başarı Elde Eden Öğrencilerimiz Kaymakamımızı Ziyaret Etti - Haberler
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