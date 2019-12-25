2020 yılı için yapılan 10 tahmin: Kaçı gerçek oldu?
Gelecek bilimcilerin 2020 yılı için tahmin yürütüğü 10 başlıktan bir kısmı gerçekleşti, bir kısmı ise henüz gerçek olmaktan çok uzak. 2020 yılına dair öngörülen 10 tahminin doğruluğunu araştırdık.
25.12.2019 07:54 | Son Güncelleme: 25.12.2019 07:54
İkinci milenyumun ilk 20 yılını geride bırakmaya günler kaldı. 2000'li yılların fantastik yenilikler getireceğine dair öngörülerin bir kısmı gerçek oldu, bir kısmı ise hala bir hayal.
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Kaynak: Euronews.com