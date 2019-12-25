2020 yılı için yapılan 10 tahmin: Kaçı gerçek oldu?

25.12.2019 07:54 | Son Güncelleme: 25.12.2019 07:54

İkinci milenyumun ilk 20 yılını geride bırakmaya günler kaldı. 2000'li yılların fantastik yenilikler getireceğine dair öngörülerin bir kısmı gerçek oldu, bir kısmı ise hala bir hayal.



Geleceği öngörmek için yapılan akademik çalışmalar, araştırmalar, hesaplamalar ve tahminlerin ne kadarı gerçek oldu? Euronews.com'da Görüntüle