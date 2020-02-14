2020 yılı büyümesine İstiklal Caddesi'nden başladılar, 5 katlı yeni mağaza açtılar

14.02.2020 14:35 | Son Güncelleme: 14.02.2020 14:35

2020 yılı mağaza yatırımlarının startını İstiklal Caddesi 'ne açtığı 5 katlı mağaza ile veren Boyner , yatırımlarına hız kesmeden devam edeceklerini ve bu yıl toplamda 12 mağaza açacaklarını duyurdu.

İstanbul'da kültür, sanat, eğlence ve alışverişin önde gelen merkezlerinden biri olan İstiklal Caddesi'nde Boyner, 5 kata yayılan 4 bin 500 metrekarelik satış alanına sahip mağazasını bugün açtı. 37 ilde toplam 109 mağaza ve 328 bin metrekare satış alanına sahip mağaza zinciri Boyner, açılışla ilgili 40 yıla ulaşan perakende deneyimiyle İstiklal'in başrol oyuncusu olmayı hedeflediklerini duyurdu. Marka, İstiklal mağazasında; kadın, erkek, kozmetik, aktif spor kategorilerinden 200 marka ve 100 bin adet ürünü aynı çatı altında müşterileriyle buluşturduklarını, perakende sektöründe katma değer yaratan mağaza yatırımlarına önümüzdeki dönemde de hız kesmeden devam edileceği açıkladı.

"İSTİKLAL CADDESİ'NDE MAĞAZA AÇARAK BİR HAYALİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

Boyner Büyük Mağazacılık Genel Müdürü Eren Çamurdan, "Müşterilerimizin bizi görmek istediği İstiklal Caddesi'nde mağaza açarak bir hayalimizi gerçekleştirdik" dedi ve ekledi: "İstanbul'un gözbebeği Beyoğlu ve İstiklal Caddesi, aynı zamanda dünyanın da önde gelen alışveriş ve eğlence destinasyonları arasında yer alıyor. Boyner olarak, müşterilerimizin bizi görmek istediği İstiklal Caddesi'nde mağaza açarak bir hayalimizi gerçekleştirdik. Her gün milyonlarca kişinin ziyaret ettiği İstiklal Caddesi'nin dinamizmine uygun şekilde, yerli ve yabancı müşterilerin beklentilerine göre tasarladığımız mağazamız ürün zenginliği, yeni markalar, sunduğu deneyimler ve ayrıcalıklarla İstiklal'de fark yaratacak. Diğer sokak mağazalarımız gibi Boyner İstiklal de İstiklal'in yeni buluşma noktası olsun istedik. Alışverişin ötesine geçen, misafirlerimizi mutlu edecek ince detayları bir araya getirdik. Böylesi özel ve önemli bir lokasyonda olmaktan çok mutluyuz."

"BU YIL 12 MAĞAZA AÇMAYI HEDEFLİYORUZ"

2020 yılında 12 mağaza açmayı hedeflediklerini belirten Eren Çamurdan şunları söyledi: "2020 yılında sektöre hareketlilik kazandıracak yeni mağaza yatırımları yapıyoruz. Boyner İstiklal mağazamız bu büyük yatırım zincirinin ilk ve en önemli halkalarından biri. Boyner İstiklal'in ardından farklı ve önemli lokasyonlarda müşterilerimizle buluşmaya devam edeceğiz."

Kaynak: DHA

- İstanbul