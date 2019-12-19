2020 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda

19.12.2019 01:20 | Son Güncelleme: 19.12.2019 01:20

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kentsel dönüşümle ilgili 81 ilimizde 4 ana başlık altında hızlı, yerinde, gönüllü olmak üzere dönüşüm projelerini başlattık. Bu çerçevede bütün gittiğimiz illerde de acil, öncelikli dediğimiz alanların dönüşümünü yapmaya çalışıyoruz." dedi.

TBMM Genel Kurulunda 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor.

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu, bütçenin külfetlerinin ve nimetlerinin adil bir şekilde dağıtılmadığını savundu.

"Devlet etçilik yapar mı sütçülük yapar mı dediniz, en sonunda devlet simitçilik yapar hale geldi." diyen Kabukçuoğlu, "Özel sektörde yatırımcılar yanlış kararlar alıp batıyorsa, bunun külfetini vatandaşın sırtına yüklemek nasıl bir vicdandır?" şeklinde konuştu.

İktidarın borçlanmada çağ atladığını öne süren Kabukçuoğlu, IMF'nin 2018'de yayımladığı bir rapora göre, Türkiye'de ekonomik ve politik belirsizliklerin arttığını, üst üste gelen seçimlerin bu belirsizliği beslediğini, yabancı sermayenin Türkiye'den uzaklaştığını ifade etti.

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, küresel finans düzeninin, egemen güçlerin çıkarları doğrultusunda şekillendirilmeye çalışıldığına, Türkiye ekonomisinin uzun süredir çok cepheli bir kuşatma ve saldırı altında olduğuna dikkati çekti.

Uluslararası ekonomik tetikçilerin, sermaye gaspçılarının, uluslararası şirket ve bankaların bu ekonomik operasyonun içinde olduğunu dile getiren Öztürk, "Ancak gelinen noktada Türkiye, Cumhur İttifakı'nın güçlü birlikteliğiyle, sıkı para ve maliye politikalarıyla kalleşçe yapılan bu saldırıları bertaraf etmektedir. Nitekim, makroekonomik rakamlara bakıldığında, ciddi bir toparlanmanın söz konusu olduğu çok açık bir şekilde görülmektedir. Faiz oranları düştükçe yatırım ortamı daha da müspet bir hal alacak ve iyileşme gün gibi ortaya çıkacaktır. Cumhur İttifakı'nın başlıca, en temel görevlerinden biri de bunu temin etmektir." şeklinde konuştu.

HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir, halkın yaşadıklarının, çizilen toz pembe tablolarla örtüşmediğini savunarak, iktidarın yürüttüğü ayrımcı, keyfi ve hukuk tanımaz politikalarından kaynaklı hak ihlallerinin yaşandığını iddia etti.

"Hırsızlığın ne olduğunu buraya gelince öğrendim"

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Yusufeli Barajı'nın ihale sürecine ilişkin değerlendirmede bulunarak, bir firmayı tarif eden ihalenin adının "hırsızlık" olacağını söyledi.

24 yıllık avukat olduğunu dile getiren Bayraktutan, "Şimdi geriye doğru baktığım zaman, biri birinin bisikletini çalardı, biri birinin tavuğunu çalardı. Ben çok özür dileyerek söylüyorum, hırsızlığın ne olduğunu buraya gelince öğrendim. Beytülmala el uzatmanın ne olduğunu bu parlamentoda öğrendim." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Hırsızlığı parlamentoda öğrendim." ifadesinin talihsiz olduğunu belirtti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise Bayraktutan'ın, "saatlerini birilerine aldırıp yüzleri kızarmadan konuşanları gördüğü için" öyle dediğini ifade etti.

Akbaşoğlu da gerçek dışı, algı oluşturmaya yönelik birtakım operasyonlarla, "Parlamentonun şu tarafı şöyle, bu tarafı böyle." demekle parlamentoya hakaretin temizlenemeyeceğini belirtti.

CHP'li Özkoç'un, "Herhangi bir deterjana ihtiyacımız yok. Bakan olup da Reza Zarrab'la ilgili 'Ben senin önüne yatarım.' diyen iktidar mensupları temizlesin kendini." ifadesi üzerine yeniden söz alan Akbaşoğlu, bu dilin FETÖ'cülerin 17-25 Aralık'taki dili olduğunu söyledi.

Akbaşoğlu'nun, "Yuvacık Barajı'ndaki yolsuzluğu ve hırsızlığı Yuvacık Barajı'yla beraber yıkasanız temizleyemezsiniz." sözlerinin ardından, CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Yuvacık Barajı'nın 524 milyon dolara mal olduğunu kaydetti. Akar, barajın 15 senelik bir yap-işlet-devret projesi olduğunu belirterek, Hazinenin, 2,2 milyar dolar para ödediğini söyledi.

Buna da "CHP'nin hırsızlığı" denildiğini söyleyen Akar, "Bir hırsızlık varsa Osmangazi Köprüsü'nde, Avrasya Tüneli'nde, Yavuz Sultan'da, İstanbul Havaalanı'nda var." diye konuştu.

Yeniden söz alan Akbaşoğlu, Yuvacık Barajı'nın tarihin en büyük yolsuzluklarından bir tanesi ve Hazineye maliyetinin 4,5 milyar dolar olduğunu vurguladı.

CHP'nin tarihinin, "yolsuzluk tarihi" olduğunu öne süren Akbaşoğlu, şöyle devam etti:

"17-25 Aralık'ın yıl dönümünde FETÖ'cü ağzını tekrar burada kullanıyorsunuz. Türkiye'nin en büyük yatırımlarını, dünyadaki en büyük 10 yatırımdan 6 tanesini Türkiye'ye kazandırdığımız gerçeğinin üstünü örtmeye çalışıyorsunuz. Siz FETÖ'cüler ağzıyla konuşan ve gerçekten Türkiye'nin kalkınmasına ket vurmaya çalışan, Türkiye'nin gerçekten karşısında duran bir zihniyete sahipsiniz. Yazıklar olsun size."

Konuşması CHP Grubu tarafından alkışlarla protesto edilen Akbaşoğlu, kürsüden yerine gelirken "Alkışlarınızla desteklediğiniz için teşekkür ederim." dedi.

AK Parti ve CHP milletvekilleri arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, birleşime ara verdi.

"İllerde de acil, öncelikli alanların dönüşümünü yapmaya çalışıyoruz"

Milletvekillerinin sorularını cevaplayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşümle ilgili 81 ilde 4 ana başlık altında hızlı, yerinde, gönüllü olmak üzere dönüşüm projelerini başlattıklarını kaydetti. Kurum, illerde de acil, öncelikli alanların dönüşümünü yapmaya çalıştıklarını belirtti.

Bingöl'de gerçekleştirilecek kent meydanı projesi ve konut çalışmalarına ilişkin bilgi veren Kurum, Ağrı'ya da 358 bin metrekarelik alanda, içerisinde yürüyüş ve bisiklet yollarının, dinlenme alanlarının olduğu bir Millet Vadisi Projesi'ni kazandıracaklarını söyledi.

Kaynak: AA