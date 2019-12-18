2020 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda

18.12.2019 20:22 | Son Güncelleme: 18.12.2019 20:22

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2020 yılında eğitime ayrılan bütçenin yüzde 9,4 artırıldığını belirterek, "Merkezi yönetim bütçesi içinde eğitime 2002 yılında yüzde 9,4 kaynak aktarılırken 2020 yılı bütçesinden yüzde 16 kaynak aktarılmıştır." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerinde görüşmeler sürüyor.

İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, tarım sektörünün son yıllarda sürekli kaybettiğini, çiftçinin, borcunu ödeyemez noktaya geldiğini savundu.

Çiftçinin, taban fiyatlar zamanında açıklanmadığı için plan yapamadığını belirten Oral, tapu üzerinden ödenen teşvikler yüzünden gerçek üreticinin teşviklerden faydalanamadığını ifade etti.

Ziraat Bankasının çiftçilere kolaylık sağlamak, tarımın gelişmesine yardımcı olmak üzere kurulduğunu aktaran Oral, "Peki, bugün Ziraat Bankası ne yapmaktadır? Futbol takımlarının borçlarını ödemekle meşgul olmaktadır. Kamuoyundan tepki gelmese bir de Simit Sarayı kurtarma operasyonu yapacaklardı. Sayın Cumhurbaşkanımız bugün bir açıklama yapıp Ziraat'ın Simit Sarayı'nı almasından haberi olmadığını ve tasvip etmediğini söyledi; ne ala, teşekkür ederiz. Ziraat jet hızıyla Simit Sarayı operasyonunu durdurdu." diye konuştu.

MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, özellikle ülkenin mega projelerinde finans kaynağı hazırlanmadan hiçbir projenin ihalesinin gerçekleştirilmemesini istedi.

Yüzlerce işçinin çalıştığı TEMSA'nın yeniden üretime dönmesi için destek sağlanması gerektiğini dile getiren Şimşek, hem TEMSA kullanıcılarının hem TEMSA'da çalışanların çok büyük tedirginlik içinde olduğunu kaydetti.

Çiftçinin en büyük derdinin su, elektrik, tohum, gübre ve mazot olduğunu vurgulayan Şimşek, ayrıca sorunlarına dikkati çektiği Toroslar'daki yörüklere sahip çıkılması gerektiğini ifade etti.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Cumhur İttifakı'nın, "beka" kavramı uğruna hukuksuzluklar yaptığını öne sürdü. Cezaevlerinde hak ihlalleri yaşandığını savunan Gergerlioğlu, bu konuda kendisine ulaşan mektupları ve bilgileri paylaştı.

Gergerlioğlu'nun, "Mecliste Uygur Türkleriyle ilgili İYİ Parti'nin verdiği araştırma önergesinin AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi." ifadesi üzerine söz alan MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, MHP'nin bu oylama sürecinde "ret" oyu vermediğini söyledi.

Bülbül, "Bu zamana kadar MHP, gerek İYİ Parti'den gerek CHP'den gerek HDP'den gelen hangi araştırma önergesi varsa, bunları kendi siyasi anlayışı içinde desteklememe kararı vermiştir. Doğu Türkistan meselesinde, MHP'nin düşünceleri, değerlendirmeleri kamuoyunca bilinmektedir. Bu noktada, ispat edeceğimiz en son parti de HDP'dir." dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, devletin önceliğinin milletin mutluluğu, huzuru ve ülkenin kalkınması olması gerektiğini belirterek, 17 yıllık AK Parti iktidarında Türkiye'nin önceliğinin şaştığını savundu.

Gençler, kadınlar, çocuklar, emekçiler değil beş firmanın iktidarın önceliği haline geldiğini öne süren Adıgüzel, söz konusu beş firmanın, Türkiye'de değil dünyada en çok devlet ihalesi alan 10 firma arasına girdiğini iddia etti.

Adıgüzel, "Ne hikmetse bir elin 5 parmağını geçemeyen bu şirketelere yürü ya kulum diyen anlayış; öğrenciyi, emekliyi, asgari ücretliyi unutmuştur. 17 yıllık AK Parti iktidarında yandaş, servetine servet katarken Türkiye'de genç işsizlik oranları en yüksek seviyesine gelmiştir." ifadesini kullandı.

AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, Adana Ceyhan'ın, enerji ihtisas endüstri bölgesi ilan edilmesine dair kararın çok önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Ülkemiz halihazırda petrokimya, petrokimya hammaddesi ve plastik ürünler alanında yılda 13 milyar dolarlık dış ticaret açığı vermektedir. Bu rakam ülkemizin cari açığının yüzde 20'sinden fazlasına denk geliyor. 10 milyar dolarlık yatırım bedeli ile kurulacak petrokimya tesisi, ülkemizin rafineri ve petrokimya sahasında çok önemli bir dış ticaret açığını kapatacaktır. Bu proje, bugün yapılırken, 5 bin kişi inşaat ve diğer bölümlerde çalışacak; 10 binlerce kişi de daha sonra diğer iş alanlarında çalışarak hem istihdama hem ekonomiye ciddi bir katkı sağlayacaktır."

"Eğitime ayrılan ödenek arttı"

Daha sonra milletvekillerinin sorularını cevaplayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler, YÖK ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu dahil merkezi yönetim bütçesinden eğitime 2002 yılında 11,3 milyar lira kaynak aktarıldığını, 2020 yılında ise bunun 176,1 milyar liraya yükseldiğini kaydetti.

Kurum, "Eğitim bütçemiz 2020 yılında, 2019 yılı bütçe ödeneğine göre yüzde 9,4 artırılmıştır. Merkezi yönetim bütçesi içinde eğitime 2002 yılında yüzde 9,4 kaynak aktarılırken 2020 yılı bütçesinden yüzde 16 kaynak aktarılmıştır. 2020 yılı bütçesinde eğitime gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 3,6'sı oranında kaynak aktarılmıştır." dedi.

Kız çocuklarının okullaşma oranlarının da yükseldiğini belirten Kurum, "Eğitime yapılan yatırımlar ve uygulamaya konulan programların sonucu olarak eğitime erişim artmakta, böylece okullaşma oranlarında ciddi iyileşmeler gözlemlenmektedir." ifadesine yer verdi.

Tarımsal desteklemelerin tapu sahibi üzerinden yapılmadığı yönündeki eleştiriye de yanıt veren Kurum, şunları kaydetti:

"Bitkisel üretim destekleri Tarım Kanunu gereği çiftçi kayıt sistemi olan ÇKS üzerinden yapılıyor. ÇKS kayıtları esnasında üreticilerin üretim bilgileri, arazi, ürün gibi bilgiler, üretici ve ilgili beyanlarının muhtar ve aza imzasıyla onaylanarak TAKBİS kontrolü ile yapılıyor. ÇKS kaydı gerçek üreticilere yönelik yapılıyor. Buna aykırı işlem yapanlar tespit edildiğinde 5 yıl boyunca desteklemelerden men ediliyor."

2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 9. maddesi kabul edildi.

Kaynak: AA