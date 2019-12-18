2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda
TBMM Genel Kurulunda 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam ediliyor.
TBMM Genel Kurulunda 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam ediliyor.
Genel Kurul, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.
Bütçenin 5. maddesi üzerinden başlayan görüşmelerde sırasıyla İYİ Parti, MHP, HDP, CHP ve AK Parti'li milletvekilleri söz alacak.
Bugünkü birleşimde, teklifin 9 maddesi müzakere edilecek ve tek tek oylanacak.
Genel Kurulda, hükümet adına Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum hazır bulunuyor.