2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

18.12.2019 03:50 | Son Güncelleme: 18.12.2019 03:50

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisinde Türkiye aleyhine alınan kararlara ilişkin, "İç siyasi hesaplaşma peşinde koşan kongre üyeleri ABD ile ilişkilerimizin iyileştirilmesi misyonuna zarar veriyor. Burada Türkiye'ye karşı çevrelerin etkisi olduğunu da biliyoruz." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun teklifinin dördüncü maddesi üzerine İYİ Parti Grubu adına söz alan Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, 2020 yılı bütçesinin "yoksulluk, işsizlik, borç, israf ve faiz sarmalı üzerine kurulu" olduğunu öne sürdü.

MHP Grubu adına konuşan Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, asgari ücretle çalışan vatandaşların vergi kesintisinde iyileştirmeye gidilmesini, 3600 ek gösterge bekleyen kamu çalışanlarının taleplerinin karşılanmasını ve atanamayan öğretmenlerin sorunlarının çözülmesini istedi.

HDP Grubu adına konuşan Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, bütçenin zenginler ve imtiyazlılar tarafından yapıldığını, bu nedenle de adaletsizlikleri ortadan kaldıran bir içeriğe sahip olmadığını ileri sürdü.

CHP Grubu adına konuşan Ordu Milletvekili Seyyit Torun, ülkenin "tek adam" tarafından ve "vesayet sistemi" ile yönetildiğini, bazı belediye başkanlarının kayyumla bazılarının da istifa ettirilerek görevinden alındığını savundu.

AK Parti Grubu adına konuşan İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, AK Parti'nin iktidara geldiği günden beri sağlık, eğitim ve ulaşım başta olmak üzere her alanda çok büyük devrimlere imza attığını söyledi.

Dalkılıç, muhalefet milletvekillerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik olarak kullandığı "tek adam" iddialarına ilişkin, "Cumhurbaşkanımız milletin iradesiyle seçildi. Sizin millet iradesiyle sorununuz var." dedi.

Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisinde Türkiye aleyhine alınan kararlara ilişkin, "İç siyasi hesaplaşma peşinde koşan kongre üyeleri ABD ile ilişkilerimizin iyileştirilmesi misyonuna zarar veriyor. Burada Türkiye'ye karşı çevrelerin etkisi olduğunu da biliyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin ABD'ye vereceği muhtemel cevaplara da değinen Oktay, "Geçmişte yaptıklarımız gelecekte yapacaklarımızın da teminatıdır. Biz, bu konuda ön değerlendirmelerimizi, alternatif senaryolarımızı ve hazırlıklarımızı yapmış durumdayız. Sayın Cumhurbaşkanımız, Meclis dahil ilgili bütün kurumlarla birlikte değerlendirmeleri hassas bir şekilde yapacak ve nihayi kararımızı vereceğiz. Tehdit dili ve yaptırımlar, bizi dik durmaktan, Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda hareket etmekten zerre kadar geri adım attırmaz. Tüm opsiyonlar da masadadır." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun teklifinin dördüncü maddesi kabul edildi.

Meclis Başkanvekili Celal Adan birleşimi bugün saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: AA