2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

18.12.2019 03:36 | Son Güncelleme: 18.12.2019 03:36

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Anadolu Ajansı ve TRT, milletin göz bebeği kuruluşlardır. İktidarın değil, milletin kuruluşlarıdır." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmeler sürüyor.

Teklifin 3. maddesi üzerinde İYİ Parti Grubu adına konuşan Adana Milletvekili İsmail Koncuk, "Her yıl adeta tombala çeker gibi asgari ücret tespiti yapıyoruz. Böyle tespit olmaz, bunun bir kuralının olması lazım." dedi.

Hükümetin, yıllar içinde 'Türkiye'de asgari ücreti, asgari geçim sınırına ulaştıracağım' diyebilmesi gerektiğini belirten Koncuk, "Böyle bir hedef yok. 'Yüzde 400 artırdık.' filan bunlar meseleyi çözmez. Enflasyon oranında zam sıfır zam demektir. Çalışanlara, asgari ücretli, işçi, memur dahil refah payı vermeniz gerekiyor. Büyüme oranlarından faydalanmasını sağlamanız lazım. Vatandaşın cebine yansımıyorsa büyümenin vatandaş, millet için bir anlamı olmadığı çok açıktır." diye konuştu.

Sendikacılığın fonksiyonunun ortadan kalktığını savunan Koncuk, şöyle devam etti:

"Çünkü ne kadar demokrasi o kadar sendikal mücadeledir. Öyle bir ortam yok maalesef. Asgari Ücret Tespit Komisyonunda zaten çoğunluk hükümet, işveren yanlısı olduğu için Türk-İş o komisyonda hangi rakamı ortaya koyarsa koysun eylem gücünü sahaya yansıtmadığı sürece bir şey alabilmesi mümkün değil. Yani dediğiniz olacak ama istirham ediyorum: Bu ülkede aklı başında insanların, maliyecilerin, para politikalarını takip eden insanların bir hedef ortaya koyması lazım yoksa asgari ücretin sonucunu her yıl böyle tombaladan ne çıkacak şeklinde bekler dururuz, vatandaşın da refahını artırmamız mümkün olmaz."

"Türkiye'nin bütçesi de ekonomisi de güçlü"

MHP Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya, Türkiye'nin uzun zamandır iç ve dış güvenlik konularında önemli harcamalarda bulunduğunu, bunların önemli bir kısmının terörle mücadele için yapıldığını belirtti.

Türkiye'nin, 40 yıldır terör örgütü PKK ile mücadele ettiğini hatırlatan Karakaya, "Bunların elbette ekonomik anlamda da ciddi bir maliyeti var, işin sosyal maliyeti ayrı bir yerdedir. Civanlarımızı, canlarımızı veriyoruz. Bunun tabii ki ekonomik bir karşılığının olması, parasal bir değerle ölçülebilmesi mümkün değil ancak parasal anlamda da baktığımızda ciddi şekilde harcamalarda bulunuyoruz." dedi.

Bütçe konuşmaları, tartışmaları sırasında bazı konularda bazı alanlara kaynak tahsisine ilişkin eleştirileri olduğunu ifade eden Karakaya, "Daha çok kaynak istiyoruz, daha çok kaynağı devlet işlev ve fonksiyonlarının yerine getirilmesinde, ekonomi politikalarının uygulanmasında, teşviklerde elbette kullanmak istiyoruz ama Türkiye gerçeklerini de görmemiz, bilmemiz gerekiyor. Bu kaynak tüketimleri, bu anlamda Türkiye'yi gerçekten ciddi sıkıntıya sokan konular ama buna rağmen Türkiye'nin bütçesi de ekonomisi de güçlü." ifadelerini kullandı.

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, "Türk halkının bölünme, Kürt halkının asimilasyon korkusu olduğunu" ileri sürdü.

"HDP'nin bölme gibi bir düşüncesi olmadığını" söyleyen Beştaş, "Biz bu ülkeyi bölmeyi değil demokratikleştirmeyi, bu ülkede 82 milyon yurttaşın eşit ve özgür olarak demokratik bir Anayasa'yla yönetilmesini savunuyoruz." diye konuştu.

"Çiğ köfte bütçesi"

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Bu yılki bütçeye isim bulmak gerekirse herhalde en uygun isim 'çiğ köfte bütçesi' olurdu. 17 yıl önce sınırlı sayıda çiğ köfteci varken, geldiğimiz noktada şehirlerde en çok açılan iş yeri çiğ köfteciler." dedi.

Küçük esnaf kepenk kapatırken her sokakta çiğ köfteci açıldığını anlatan Ağbaba, "Çünkü fakirin fukaranın, asgari ücretlinin, yüzde 4 zam verdiğiniz memurun en ucuza karnını doyurduğu şey çiğ köfte. Dürümü 3 lira. Çiğ köfteci dükkanını AKP milletvekilleri ya da sizin çocuklarınız açmıyor, bunu biliyoruz. Sizin çocuklarınız özel memurluklarda, özel kurumlarda görev alırken çiğ köfteci dükkanlarını atanamayan öğretmenler, mühendisler ve üniversite mezunları açıyor." ifadelerini kullandı.

"Sosyal medyada trollük yapan bir eski belediye başkanının yaptıklarından kendisinin bile utandığını" söyleyen Ağbaba, "Bu trol, kendini mıncıklamak için belediye kasasından aylığı 3 bin 800 liraya masöz tutuyor." dedi.

- Tansiyon yükseldi

Bu sırada AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında karşılıklı laf atmalar yaşandı. Tartışmanın uzaması üzerine milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü.

Meclis Başkanvekili Celal Adan, milletvekillerini yerlerine oturmaları konusunda uyardı. Adan, gerilimin sürmesi üzerine birleşime ara verdi.

Verilen arada da bir süre devam eden gerginlik milletvekillerinin araya girmesiyle yatıştı.

Birleşimin açılmasının ardından konuşmasını sürdüren Ağbaba, TRT ve Anadolu Ajansına (AA) ilişkin eleştirilerde bulunarak, "TRT ve Anadolu Ajansının, bir suç örgütü gibi yönetildiğini" iddia etti.

"AK Parti'nin kaderi, Türkiye'nin kaderidir"

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, "Yerli ve milli teknoloji hamlesiyle dünyada, ekonomide ve siyasette daha güçlü bir Türkiye olma hedefimiz var." dedi.

Önlerine çıkarılmak istenen engelleri milletle beraber aşacaklarını belirten Gözgeç, "367 krizi, parti kapatma davası, 27 Nisan e-muhtırası, Gezi olayları, 17-25 Aralık darbesi, 15 Temmuz hain darbe teşebbüsü. Tüm bu engelleri, önce Allah'ın yardımı, milletimizin feraseti, 'Halkın gücünün üstünde bir güç tanımıyorum.' diyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle aştık. Bundan sonra da yazılmak istenen senaryoları yırtarak, oyunları bozarak bu kutlu yolda milletimizle beraber yürümeye devam edeceğiz. Bu nedenle bir kez daha diyoruz ki AK Parti'nin kaderi, Türkiye'nin kaderidir." diye konuştu.

AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, AK Parti hükümetlerinin hazırladığı bütçelerin, yaptırım ve hizmet bütçeleri olduğunu söyledi.

Ören, 2020'de özel sektörün yenilikçi ve üretken yatırımlarına önem verdiklerini ve yatırımlar için kaynaklar aradıklarını ifade etti.

MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz, Türkiye'nin güney sınırının güvenliğinin sağlanması için yapılan Barış Pınarı Harekatı sonrası Akçakale ve Ceylanpınar'da bulunan gümrük kapılarının sınır ticareti açısından önemli olduğunu belirtti.

Bu gümrük kapılarının açılması için gerekli çalışmaların hızlı şekilde tamamlanıp bir an önce bitirilmesinin, Türkiye'ye ve Şanlıurfa'ya büyük bir kazanç sağlayacağını söyleyen Özyavuz, "Sınır ticareti yapacak vatandaşlarımız arasında kesinlikle ayrımcılık yapılmamalı, ihraç ve ithal edilecek ürünlerle ilgili kritere uyan bütün firmalara izin verilmelidir." dedi.

"AA ve TRT milletin göz bebeği kuruluşlardır"

Konuşmaların ardından soru cevap bölümüne geçildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin hiçbir ülkenin toprağında gözü olmadığını belirtti.

Türkiye'nin, 4 milyon Suriyeli sığınmacıya hizmet verdiğini dile getiren Oktay, "Türkiye'de kamu hastanelerimizde verdiğimiz sağlık hizmetlerimize gerek ameliyat sayısı gerekse yatan hasta sayısı ve poliklinik sayısına baktığımızda rakamlar oldukça yüksek. Biz bu hizmetleri doğrudan yereldeki halkın ayağına götürmeye çalışıyoruz. Bunlar insani hizmetlerdir, bunun dışında başka bir amaç taşımamaktadır." diye konuştu.

Oktay, "Anadolu Ajansı ve TRT bir suç örgütü değil, bu milletin göz bebeği kuruluşlardır. İktidarın değil, milletin kuruluşlarıdır." dedi.

Oktay'ın, soruları cevabının ardından teklifin 3. maddesi kabul edildi.

Kaynak: AA