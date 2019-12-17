2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda
Haberler » Politika » 2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Haberler

2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

TBMM Genel Kurulunda Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kurumlarının bütçesi ile 2020 Yılı Bütçe Kanun teklifin ilk dört maddesinin görüşmelerine başlandı.

17.12.2019 11:16 | Son Güncelleme: 17.12.2019 11:16
2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

TBMM Genel Kurulunda Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kurumlarının bütçesi ile 2020 Yılı Bütçe Kanun teklifin ilk dört maddesinin görüşmelerine başlandı.

Genel Kurul, Celal Adan başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Savunma Sanayi Başkanlığının bütçeleri ele alınacak.

Bütçe görüşmelerinin bugünkü oturumunda sırasıyla HDP, CHP, AK Parti, İYİ Parti ve MHP'li milletvekilleri söz alacak.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler