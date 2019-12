2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

17.12.2019 00:42 | Son Güncelleme: 17.12.2019 00:42

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sudan ile bugün için bir proje bulunmadığını belirterek, "Sudan ile ilgili projemiz iç güvenlik sebebiyle şu anda askıda. Eğer yapmamız gerekirse Sudan ile bu projenin devamını yapmak isteriz. Çünkü Türkiye'nin Afrika'ya açılan kapısı olması lazım." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, bakanlığının bütçesine ilişkin milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Pakdemirli, bu yıl bin dekarlık alanda yerli tohum için kenevir ekimi yapıldığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığının yurt dışı tarım müşavirliklerine yapacağı atamalara ilişkin bir soru üzerine Pakdemirli, bu tasarrufun kendisinde olduğunu vurguladı.

Söz konusu atamalar için üç dört ayrı mülakat yapıldığını ve çalışanlar arasından belli kriterlere göre seçim yapılacağını belirten Pakdemirli, henüz bir atama yapılmadığını da bildirdi.

Bakan Pakdemirli, Ergene'de hala tamamlanmamış tesisler bulunduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belediyelerin arıtma tesislerinin çoğunu biz yaptık. Ama belediyelerin hala kanalizasyonla ilgili problemleri var. Bunların bir şekilde çözülüyor olması lazım. Kalan tesislerle ilgili bütçelerimizi ayarladık. Biz bitiriyor olacağız. İnşallah belediyeler de bizim kadar hızlı olur. Bizde devamlılık esastır, bakanların değişmesinin önemi yok. Bizden önceki değerli bakanımızın yaptığı ve yapmaya söz verdiği her şey bizim de başımızla beraberdir."

Kendisine yönelik eleştirilere değinen Pakdemirli, Meclis'teki birçok milletvekilinde cep telefonu numarasının bulunduğunu, isteyen bütün milletvekillerinin kendisine ulaşabileceğini vurguladı.

Pakdemirli, Sudan'da tarım arazilerinin kullanımına ilişkin de "Sudan ile bugün için bir projemiz yok. Sudan ile ilgili projemiz iç güvenlik sebebiyle şu anda askıda. Eğer yapmamız gerekirse Sudan ile bu projenin devamını yapmak isteriz. Çünkü Türkiye'nin Afrika'ya açılan kapısı olması lazım. Hollanda, İngiltere, ABD, diğerleri nasıl yapıyorsa biz de bunları yapmaya devam ederiz." diye konuştu.

Türk Hava Kurumuna (THK) ilişkin bir soruyu yanıtlayan Pakdemirli, THK'ye yönelik sevgisini kimsenin sorgulamamasını istedi.

Riskli bir operasyonda söz konusu yangın söndürme uçaklarını uçurmayı uygun bulmadıklarını anlatan Pakdemirli, "Sivil Havacılık, üç yıllığına bu yetkiyi veriyor. Atatürk'ün kurduğu kurum olarak Türk Hava Kurumuna ayrıcalık tanıyor, alicenaplık yapıyor. Eğer gitse her bir uçak için 20'şer tane 'No go item' bulacaktır, bir pilot olarak söylüyorum. Bir ağacın değerli olduğu yerde bir insanın değeri yok mu? ya bir insanı öldürsek burada. Ayıp değil mi ya? Bunu niye bu kadar uzatıyorsunuz?" şeklinde konuştu.

THK'nin başka uçakları uçurması kaydıyla bu kurumdan uçak kiralayabileceğini belirten Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar 135 milyon dolar para ödemişim Türk Hava Kurumuna. Devlette 2 tane para ödeyen kurumuz; biri Sağlık Bakanlığı biri Tarım ve Orman Bakanlığı. Ayıp değil mi Türk Hava Kurumunun bize yaptığı? 135 milyon dolar para ödemişim topu topu 10-15 milyon dolarlık uçaklara. Bunlar yenilenemez miydi? Yani bunları da sormamız lazım. Krala da bazen 'çıplak' demek gerekiyor. 45 bin lira olan uçuş fiyatını 91 bin liraya çıkarmışlar, gene de çağırmışım adamları '71 bin liraya yaparız.' demişler. Biz de dedik ki: '1.200 lira, helikopterle 1 ton su atma maliyeti, 8 bin lira uçağın su atma maliyeti, uçaklar da riskli, personel de binmek istemiyor, çalışmak istemiyorlar.' Buna 'hayır' mı diyeceğiz, personeli zorlamam mı gerekiyor?"

Pakdemirli, Türkiye'nin Avrupa'da tarımsal gayrisafi milli hasılada değişen kurlardan dolayı birkaç yüz milyon dolarla Fransa'nın gerisine düştüğünü ve ikinci sırada yer aldığını belirterek, "Bu son derece normal, biz bunu toplarız, Fransa'nın önüne geçeriz, hiç önemi yok. Dünyada 10 ve 11'inci sırada gidip geliyoruz. Türkiye dünyada her zaman ne çıta koydu kendisine? 2023 çıtası ilk 10'da olmak. Biz buradayız, buradaysak başarılıyız." ifadelerini kullandı.

Bu yıl buğday ithalatının artma nedenine ilişkin de Pakdemirli, "Dahilde işleme rejiminde önce ihracat, sonra ithalat yaptırıyorduk. Şimdi dedik ki: 'Önce ithalatını yapacaksın, sonra ihracatını yapacaksın.' O yüzden bu sene ithalatlar biraz arttı ama önümüzdeki sene ihracatlarımıza bunların yansıdığını göreceksiniz." diye konuştu.

Kırmızı et ve canlı hayvan ithalatına yönelik eleştirilere de değinen Pakdemirli, "Canlı hayvan konusunda da ben geldiğimden itibaren bu işle ilgili frene bastık, bu iş inşallah tamamen sıfırlanana kadar çok kararlı bir şekilde götürmeye kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Niğde Stadındaki spor salonunun 2020'de tamamlanacağını, stadın modernizasyonu için ödenek planladıklarını ve 2020'de buna ilişkin sürecin başlatılacağını anlattı.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğündeki atama ve görevde yükselmelerin sorulduğunu anımsatan Kasapoğlu, tüm Bakanlıkta yeni bir mevzuat çıkardıklarını, görevde yükselme ve unvan değişikliğinin liyakate göre objektif standartlarda gerçekleştirileceğini söyledi.

Merhum Naim Süleymanoğlu'nun Türkiye'nin şampiyonu ve kahramanı olduğunu belirten Kasapoğlu, "Bursa'da geçtiğimiz ay mükemmel bir tesis açtık; içinde havuzuyla salonuyla pek çok imkanıyla Bursa Kestel'de hizmet veren o tesisin ismi Naim Süleymanoğlu. Bursamıza hayırlı olsun ama bununla kalmayacağız. Naim için çalışmaya, Naim'i anlatmaya ve yeni Naim'ler yetiştirmeye de devam edeceğiz." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, 1.400 işçi statüsündeki gençlik lideriyle ilgili sertifikaların Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce verildiğini bildirdi.

"Fiberde yıllık büyüme ortalaması yüzde 20"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 423 kilometrelik Konya-Karaman-Niğde (Ulukışla) - Mersin-Adana Hızlı Tren Projesi kapsamındaki 102 kilometrelik Konya-Karaman Hızlı Tren Projesi'nin 2020 yılının ikinci çeyreğinde tamamlanması ve hızlı tren işletmeciliğine geçilmesinin planlandığını söyledi.

Turhan, 135 kilometrelik Karaman-Ulukışla kesiminin 2022, Ulukışla-Yenice kesiminin ise 2025 yılında tamamlanmasının hedeflendiğini dile getirerek, 67 kilometrelik Adana-Mersin arası yapım, ihale hazırlık çalışmalarının sürdürüldüğünü, projenin 2022 yılında tamamlanmasının hedeflendiğini bildirdi.

Bakan Turhan, Kahramanmaraş Havalimanından haftanın her günü İstanbul, beş günü Sabiha Gökçen, dört günü de Ankara Esenboğa havalimanlarına karşılıklı seferler yapıldığını ifade ederek, havalimanında uluslararası standartlarda VOR, DME ve NDB seyrüsefer cihazlarının bulunduğunu kaydetti.

Türkiye'de 2010 yılından itibaren verilmeye başlanan fiber geniş bant hizmetinde son yıllardaki yıllık büyüme ortalamasının yüzde 20 olduğunu söyleyen Turhan, şöyle konuştu:

"Bugün itibarıyla 3,1 milyon aboneye ulaşılmıştır. Abone sayılarındaki bu gelişmeye uygun olarak altyapı da aynı şekilde gelişim göstermiştir. Bu kapsamda fiberde, 2015 yılı ilk yarısında 9 milyon olan erişilen hane sayısı, bugün itibarıyla 14 milyonu aşmış ve son dört yılda yüzde 55 dolayında bir artış olmuştur. Ayrıca bu dönemdeki fiber altyapı uzunluğumuz da yüzde 40 artarak 371 bin kilometreyi geçmiştir. Elektronik haberleşme altyapı bilgi sistemi kurularak işletmecilere ait elektronik haberleşme altyapı bilgilerinin tek bir veri tabanında toplanması sağlanmıştır. EHAB sayesinde işletmecilerin altyapı kurulumlarının kolaylaşması ve hızlanmasıyla fiber şebeke uzunluğumuzun ve abone sayımızın çok daha hızlı bir şekilde artış göstereceği beklenmektedir."

Bakan Turhan, Mersin-Antalya arasında yapımı devam eden Akdeniz Sahil Yolu Projesi'nin 479 kilometre uzunluğunda olduğunu, söz konusu yolun tamamlanmasıyla 40 kilometre kısalma sağlanarak yolun 439 kilometreye düşeceğini kaydetti. Yolun 399 kilometresinin tamamlandığını anlatan Turhan, 2023 yılında projenin tamamının bitirilmesinin hedeflendiğini bildirdi.

Turhan, "Karaman-Mut-Silifke yolu toplam 150 kilometre olup 99 kilometresi önceki yıllarda bölünmüş yol olarak tamamlanmıştır. Karaman-Silifke arasında toplam uzunluğu 51 kilometre olan 5 adet kesimde yol yapım çalışmaları devam etmektedir. Sertavul Tüneli ile birlikte toplam 8 adet tünelde çalışmalar devam etmekte olup güzergahın 2022 yılında tamamlanması hedeflenmektedir." diye konuştu.

Cahit Turhan, Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin proje çalışmalarının tamamlandığını, yapım ihale hazırlık çalışmalarının sürdürüldüğünü ve gelecek günlerde ihalesini yapıp çalışmalara başlayacaklarını belirtti.

Pınarbaşı-Gürün yolunun bölünmüş yol olarak trafiğe açıldığını anlatan Turhan, Pınarbaşı-Gürün arasında Mazıkıran Tüneli'ni kapsayan proje çalışmalarının devam ettiğini, daha sonra yatırım programına teklif edilerek bütçe imkanları doğrultusunda yapılmasının planlandığını dile getirdi.

TBMM Genel Kurulunda, Tarım ve Orman Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2020 yılı bütçelerinin yanı sıra Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsü, Spor Genel Müdürlüğü, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, Karayolları Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü bütçeleri de kabul edildi.

TBMM Başkanvekili Mithat Sancar, birleşimi saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: AA