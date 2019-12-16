2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

16.12.2019 23:34 | Son Güncelleme: 16.12.2019 23:34

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Boğazı'na alternatif sağlayacak, mal ve can güvenliğinin teminatı olacak Kanal İstanbul'un güzergahını belirlediklerini; proje ve planlama çalışmalarını tamamlayıp yapımına başlayacaklarını belirterek, "Bu konuyla alakalı doğrudan bilgiye sahip olmayan kişilerin eleştirilerini saygıyla karşılıyoruz ancak kimsenin şüphesi olmasın projenin fizibilitesini en ince ayrıntısına kadar yaptık. Tüm bunları büyük devlet ve vatan sevdasıyla yapıyoruz." dedi.

Turhan, TBMM Genel Kurulunda, bakanlığının 2020 bütçesi üzerinde konuştu.

Demir yollarını sürdürülebilir kalkınma hamlelerinin en önemli halkalarından biri olarak gördüklerini belirten Turhan, yıllardır ihmal edilen bu alanı canlandırmak için yoğun çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde demir yollarını tekrar devlet politikası haline getirdiklerini kaydeden Turhan, mevcut 11 bin 590 kilometrelik demir yolu ağındaki anahatların tamamını yenilediklerini, bunlar arasında 156 yıl sonra altyapısıyla yeniledikleri, Türkiye'nin ilk demir yolu hattı olan Aydın-İzmir hattının da bulunduğunu anlattı.

Turhan, demir yolu çalışmaları kapsamında 40 yıl aradan sonra ilk defa bir il merkezini, Tekirdağ-Muratlı hattı ile demir yolu ağına bağladıklarını, böylece Tekirdağ Limanı'nın demir yoluna kavuştuğuna işaret etti.

Demir yolunun özel sektöre açıldığını anımsatan Turhan, 1.213 kilometre yüksek hızlı tren hattı yaptıklarını bildirdi.

Ankara-Eskişehir-İstanbul, Ankara-Konya-İstanbul güzergahlarında 52 milyona yakın seyahat gerçekleştiğini kaydeden Turhan, şöyle konuştu:

"Tüm demir yollarında sadece bu yıl 200 milyona yakın yolcu taşıdık. Şu anda Ankara-İzmir ve Ankara- Sivas arasında toplam 1.889 kilometre Yüksek Hızlı Tren Hattı yapımına devam ediyoruz. Yüksek Hızlı Tren hatlarının yanı sıra yük ve yolcu taşımacılığının birlikte yapılabileceği hızlı tren hatları da inşa ediyoruz. Bursa-Bilecik, Konya-Karaman-Niğde-Mersin-Adana, Osmaniye-Gaziantep, Çerkezköy-Kapıkule ve Sivas-Zara olmak üzere 1.626 kilometre hızlı demir yolu hattında yapım çalışmalarına devam ediyoruz. 429 kilometre konvansiyonel demir yolu ile birlikte toplam 3 bin 944 kilometre demir yolu yapımı devam ediyor."

"Hat oranını 2023'te yüzde 77'ye çıkarmayı hedefliyoruz"

Bakan Turhan, yüksek hızlı tren ve hızlı tren hatlarının gittiği illerin gar ve istasyonlarına farklı bir dokunuşta bulunduklarını, projeleri bu kentlerin kültürel dokusunu esas alarak biçimlendirdiklerini dile getirdi.

Hatlarda işletme maliyetlerini düşürmek ve yüksek kapasiteli güvenli taşımacılık sağlayabilmek için elektrifikasyon ve sinyalizasyon çalışmalarına devam ettiklerini anlatan Turhan, sinyalli ve elektrikli hatlarda yüzde 45 civarındaki hat oranını 2023 yılında yüzde 77'ye çıkarmayı hedeflediklerini de bildirdi.

Turhan, şunları kaydetti:

"Modernizasyon çalışmalarımız sayesinde, demir yollarında meydana gelen kaza sayısında, 1988-2002 dönemi ile 2003-2018 yılları arasını karşılaştırdığımızda yüzde 77 düşüş sağlandığını görüyoruz. Milli ve yerli bir demir yolu endüstrisi oluşturma, demir yollarını üretim merkezlerine ve limanlara bağlama yönündeki çalışmalara özel önem veriyoruz. İşletmelerimizin rekabet güçlerini artırmak, pazarlama imkanlarını kolaylaştırmak ve kombine taşımacılığı daha faal hale getirmek amacıyla lojistik merkezler kuruyoruz."

Türkiye'nin hızlı trenle ilgili malzemelerin önemli bir kısmı ile milli yük vagonunu artık üretip kullandığına işaret ederek, uluslararası düzeyde rekabet gücü kazanmak için Milli Elektrikli ve Dizel Tren Setleri çalışmalarının ise devam ettiğini söyledi.

Cahit Turhan, Milli Yüksek Hızlı Tren Projesinin Sanayi İşbirliği Programı ile gerçekleştirilmesi yönündeki çalışmaların da sürdürüldüğünü, 2023 yılına kadar 294 kilometre iltisak hattını tamamlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Bakan Turhan, altyapı çalışmaları ve işletmecilik anlayışını geliştirerek demir yollarıyla taşınan yükü 16 milyon tondan 32 milyon tona yükselttiklerini, öte yandan Bakanlık olarak şehir içi raylı sistem taşımacılığına desteklerinin sürdüğünü ve bu kapsamda başta İstanbul olmak üzere İzmir, Ankara, Konya, Kocaeli, Kayseri, Gaziantep, Bursa, Erzurum ve Erzincan'da raylı sistem projelerinin bulunduğunu belirtti.

"Toplam yolcu trafiği 211 milyona ulaştı"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Türk sivil havacılığının son 17 yıllık dönemde yaptıkları uygulama ve düzenlemelerle küresel ölçekte bir güç haline geldiğine işaret etti.

İç hat yolcu taşımacılığının rekabete açıldığını vurgulayan Turhan, bu dönemde aktif havalimanı sayısını 26'dan 56'ya çıkardıklarını söyledi.

Turhan, İstanbul Havalimanı'nı tamamlandığında 200 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyük havalimanlarından biri olacağını anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ayrıca ülkemizin önemli destinasyon ve transfer merkezlerinden biri olma konumunu güçlendirecek, dünyada sayılı örneği bulunan denize inşa edilmiş havalimanlarından biri olan Ordu-Giresun'dan sonra deniz üzerine inşa edilen ikinci havalimanı olan Rize-Artvin'in de yapımına devam ediyoruz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde birçok yeni havalimanı inşa ettik. Bingöl, Şırnak, Hakkari, Ağrı, Kars havalimanlarıyla illerimizi ve bölgelerimizi birbirine bağladık.

Bir taraftan yeni havalimanları yaparken diğer taraftan da modern terminaller inşa ediyoruz. Son dönemde Diyarbakır, Van, Çanakkale, Sinop, Muş, Balıkesir ve Kahramanmaraş havalimanlarının terminallerini tamamlayarak hizmete açtık. Gaziantep, Samsun Çarşamba, Kapadokya ve Kayseri havalimanlarının terminal binası projelerini de hayata geçireceğiz. Yaptığımız tüm bu çalışmaların ne manaya geldiğini en iyi yolcu trafiğindeki artışta görüyoruz. Toplam yolcu trafiği 211 milyona ulaştı. Uçuş ağını en hızlı geliştiren ülkeyiz. 126 ülkede, 326 noktaya uçuyoruz. Havacılık sektöründeki ciro 143 milyar liraya, istihdam ise 209 bine ulaştı."

"505 kilometrelik akıllı yolun inşası için çalışıyoruz"

Bakan Turhan, Türkiye'nin coğrafi konumunun sunduğu avantajlardan en iyi şekilde yararlanmak için iyi planlanmış bir denizcilik politikasıyla hareket ettiklerini söyledi.

Türk sahipli filonun, dünyada 19. sıradan 15. sıraya yükseldiğini bildiren Turhan, toplam yük elleçlemesinin ise 190 milyon tondan 460 milyon tona ulaştığını vurguladı.

Kanal İstanbul Projesine de değinen Turhan, "İstanbul Boğazına alternatif sağlayacak, mal ve can güvenliğinin teminatı olacak Kanal İstanbul'un güzergahını belirledik. Proje ve planlama çalışmalarını tamamlayıp yapımına başlayacağız. Bu konuyla alakalı doğrudan bilgiye sahip olmayan kişilerin eleştirilerini saygıyla karşılıyoruz ancak kimsenin şüphesi olmasın projenin fizibilitesini en ince ayrıntısına kadar yaptık. Tüm bunları büyük devlet ve vatan sevdasıyla yapıyoruz." diye konuştu.

Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve Eylem Planını hazırladıklarına dikkati çeken Turhan, 505 kilometrelik akıllı yolun inşası için çalıştıklarını bildirdi.

Turhan, bakanlığının bütçesinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

(Bitti)

Kaynak: AA