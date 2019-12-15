2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda
Haberler » Politika » 2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Haberler

2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

TBMM Genel Kurulunda, Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili ve bağlı kuruluşların bütçelerinin görüşmelerine başlandı.

15.12.2019 11:12 | Son Güncelleme: 15.12.2019 11:12
2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

TBMM Genel Kurulunda, , ile ilgili ve bağlı kuruluşların bütçelerinin görüşmelerine başlandı.

TBMM Genel Kurulu, Levent Gök başkanlığında toplandı.

Bütçe görüşmelerinin 6. turunda bugün Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Türk Akreditasyon Kurumu; Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) Yükseköğretim Kalite Kurulu ile 127 üniversitenin bütçeleri ve kesin hesapları ele alınacak.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler