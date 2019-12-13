2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

13.12.2019 14:56 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:56

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, ABD Senatosunda alınan sözde "Ermeni soykırımı" kararını kınayarak, "Kızılderilileri katleden, zencilere karşı ırkçılık yapan, Vietnam'da katillikte sınır tanımayan, Irak'ta, Suriye'de, vahşet neredeyse orada olan ABD'nin ve onun başındaki katillerin, senatosunda karar almaya zerre kadar hakları yoktur, bunu lanetliyorum." dedi.

TBMM Genel Kurulunda görüşülen Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bütçeleri üzerinde MHP Grubu adına milletvekilleri söz aldı.

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, ABD Senatosunun Ermeni iddialarına ilişkin kararının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Kararın kendileri için hiçbir şey ifade etmediğini anlatan Fendoğlu, "Zehri, zemzem diye yutturmaya kalkışan dolandırıcı ve dalavereciler, Türk milletini küçük düşürmenin, ülkemizin saygınlığını zayıflatmanın hevesine kapılmışlardır. Türkiye'yi yurt dışına şikayet etmedikleri kapı kalmadığı gibi güvendikleri dağlar da erozyona uğramıştır. Bitmişlerdir, tükenmişlerdir ve dağılma sürecine girmişlerdir. Önünü göremediğinden düzlük ile uçurum arasındaki farkı idrak ve ayırt edemeyen gafillerin neden olduğu sis bulutu, ülkemizin üzerine çöreklense de Türkiye, soytarıların ithamıyla değerinden bir şey kaybetmeyecektir." diye konuştu.

MHP Eskişehir Milletvekili Metin Sazak, ekonomide umut verici gelişmeler yaşandığını ancak 1,8 milyar Müslüman nüfusun oluşturduğu ve büyüklüğü 4 trilyon doları aşan helal ekonomisinde pazar bulmakta geç kalındığını vurguladı.

Küresel helal ekonomisi pazarında ilk etapta yüzde 5 pazar payı hedeflenmesi ve bu hedefin kademeli olarak yükseltilmesi gerektiğini dile getiren Sazak, "Bir asır önce hüküm sürdüğümüz topraklardan ibaret olan bu pazarda, İngiltere ve Fransa adeta kartelleşmiş konumdadır." dedi.

ABD Senatosunun sözde Ermeni iddialarına ilişkin kararını da eleştiren Sazak, alınan kararın tarihi gerçekler açısından hiçbir anlam ifade etmediğini belirtti. Sazak, "Bosna katliamına desteğin Nobel Ödülü'ne layık görüldüğü bir konjonktürde, dünya medeniyetlerinin kökünü kazıyan emperyalistler bize insan hakları dersi vermeye kalkmasın." diye konuştu.

MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek de Helal Akreditasyon Kurumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "İslam dünyasında birbirinden farklı helal standardı logoları ve denetim uygulamaları, helal belgelerine yönelik kuşkuyu ortaya çıkarmıştır. Küresel anlamda helal ürün ve hizmet piyasasının giderek büyümesi bu engeli aşmanın gerekliliğini göstermiştir." dedi.

Helal ekonomisi pazarının küresel bazda 4,5 trilyon dolarlık bir büyüklüğe ulaştığına işaret eden Özyürek, Helal Akreditasyon Kurumunun bu pazarda hakettiği yerde olması gerektiğini belirtti.

"Bir fikir bir milletin kaderini değiştirebilir"

MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, 2020 bütçesinde Ar-Ge harcamalarına önemli pay ayrılmasından dolayı hükümeti kutlayarak, "Işıkları sönmeyen laboratuvarlar emek, katkı, para, çaba ve ahlak ister. Bir fikir bir milletin kaderini değiştirebilir. Bir silah, bir milletin kaderine etki edebilir. Sanayi politikalarına hakim olan milli ve yerli fikirden memnuniyet duyuyoruz. Hükümetin 2020 yılı hedefleri arasında yerli ve milli bir duruşunu görmekten büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz, seçim bölgesinde yaşanan elektrik kesintilerine değinerek, düzensiz gelen akımlar nedeniyle evlerdeki elektronik eşyaların zarar gördüğünü ve iş yerlerinde üretimin durduğunu söyledi.

Özyavuz, Şanlıurfa'nın elektrik altyapısının yenilenmesi ve güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

MHP Konya Milletvekili Esin Kara da iktisadi faaliyetlerin Marmara Bölgesi'nde yoğunlaştığını, bunun da nüfus ve kentleşmeye bağlı başka sorunları beraberinde getirdiğini dile getirdi. Kaya, bölgesel dinamiklere uygun biçimde ve yerelde kalkınmayı destekleyecek nitelikte ekonomik yatırımların dağıtılması durumunda sorunların azalacağını dile getirdi.

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, ABD Senatosunda alınan Ermeni iddialarına ilişkin kararı kınadı. Enginyurt, "Kızılderilileri katleden, zencilere karşı ırkçılık yapan, Vietnam'da katillikte sınır tanımayan, Irak'ta, Suriye'de dünyanın her yerinde, vahşet neredeyse orada olan ABD'nin ve onun başındaki katillerin, Türkiye Cumhuriyeti devletini protesto etmeye, senatosunda karar almaya zerre kadar hakları yoktur. Bunu lanetliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA