2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

13.12.2019 11:24 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:24

TBMM Genel Kurulunda Ticaret Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bağlı kurumların 2020 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.

Genel Kurul, TBMM Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda Ticaret Bakanlığına bağlı Rekabet Kurumu, Helal Akreditasyon Kurumu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Anadolu Projesi Bölgesi Kalkınma idaresi Başkanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Bölge Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türk Standartları Enstitüsü, Türk Patent ve Marka Kurumu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığı ile Türkiye Uzay Ajansı kurumlarının bütçeleri de ela alınacak.

Bütçeler üzerine ilk sözü MHP grubu adına Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu aldı.

Kaynak: AA