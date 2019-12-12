2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

12.12.2019 00:46 | Son Güncelleme: 12.12.2019 00:46

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Merkez Bankasının İstanbul'a taşınmasını 2022'de tamamlayacaklarını bildirdi.

Albayrak, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM Genel Kurulundaki bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bu yıl Halkbank üzerinden, önemli bir kısmı Hazine tarafından karşılanan yaklaşık 50 milyar liranın üzerinde 200 binden fazla KOBİ'ye, esnafa kredi kullandırıldığını bildirdi.

E-fatura sisteminin, tamamen kayıt içine geçişle ilgili olduğuna işaret eden Albayrak, "5 bin lira ve üzeri noktasındaki tüm meslek gruplarını kapsayacak şekilde, sürecin başlangıcından itibaren buna göre planlanmıştır. Eğer farklı sektörlerde sıkıntı olursa bunun için yasa çıkarmaya gerek yok. Tebliğle gelen talebe göre biz bununla ilgili düzenleme yaparak bunu da aşabiliriz." dedi.

Türkiye tarihinde ilk kez bor karbürün, nitelikli, katma değeri yüksek, kilo ve ton bazında en yüksek katma değerli maden geliri üretecek fabrikanın inşaatının başladığını, en kısa sürede biteceğini ifade eden Albayrak, Balıkesir'den sonra ikinci fabrikayı Kütahya'da yapacaklarını söyledi.

"Devamlı özel uçakla uçuyor." eleştirilerine değinen Albayrak, bakanlığına bağlı bir uçak bulunmadığını, acil bir durum olduğunda, çok nadir devletin uçağıyla uçtuğunu, ağırlıkla THY ve Anadolu Jet'i kullandığını belirtti.

Merkez Bankasının taşınmasının çok hassas bir konu olduğuna işaret eden Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul, sadece bir finans merkezi olarak değil, Türkiye ekonomisinin üçte birinin merkezi olması hasebiyle de küresel bir ekonomi merkezi olması itibarıyla sadece 9/5 değil, 7/24 bazı piyasalarla, kurumlarla, finansal kurumlarla, uluslararası sektör ve firmalarla hemhal olmayı gerektiren bir şehirdir. Merkez Bankamızın da ilişkili kurumları, birçok kurumu yine Ankara'da kalacaktır. Bu manadaki ilişkili kurumlarının da geçmesi ülkemizin ali menfaatine hizmet etmektedir ki biz bundan gurur duyarız. İnşallah, 2022 yılında bunu tamamlayacağız."

Değerleme hesabından Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi olarak hiçbir şekilde, hiçbir para kullanmadıklarını söyleyen Albayrak, "Kullanmayız da. Dünyanın en şeffaf merkez bankası bilançolarından biri olarak 2001, 2002'den sonra haftalık olarak Merkez Bankası bilançosu en ince detayına kadar, ne kadar doları var, ne kadar altını var, ne şekilde değerlendiriliyor, hepsi bilançosunda yer alır. Yeniden değerleme hesabının ötesinde, yıllık Merkez Bankası faaliyetlerinden kar elde ederse bu elde ettiği karların Hazineye dağıtımı söz konusu olduğunda Hazinemize alır, bunu da kullanır, ekonomimizin bütçesinde en iyi şekilde kullanırız." diye konuştu.

-"Yargıya böylesine bir töhmeti kabul etmemiz mümkün değil"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de "FETÖ borsası" iddialarına ilişkin, "Nerede olursa olsun FETÖ ile mücadele eden Türk yargısında böylesine bir töhmeti kabul etmemiz mümkün değildir ama bu konularla ilgili kimin, hangi iddiası varsa öyle 'mış'la, 'muş'la değil... Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı adliyenin içindedir. Hakimler Savcılar Kurulu buradadır. Ben de HSK Başkanı olarak söylüyorum; İster bir zümre, ister bir grup, FETÖ ile mücadele eden milletin yargısı olan bu yargıya kimse leke düşüremez. Yanlış yapan kim varsa bunun takipçisi olacağız." ifadesini kullandı.

Gül, somut bilgiyle bu konuda HSK'ye müracaat edilmesi halinde millet adına takipçisi olacaklarını bildirdi.

Tutuklu gazetecilere ilişkin iddialar üzerine Gül, "Türkiye'de kimse gazetecilik mesleği yaptığı için cezaevinde değildir. Yargı paketiyle birlikte çıkartılan ifade özgürlüğü çerçevesinde Yargıtay yolu açılmıştır." dedi.

Terörü öven bir eylem ve sözü hiçbir hukuk sisteminin korumayacağına işaret eden Gül, hükümetin ve Meclisin, ifade, düşünce özgürlüğünü genişleten her türlü çalışmayı yaptığını kaydetti.

İfade özgürlüğünün asla taviz verilmeyecek bir özgürlük alanı olduğunu vurgulayan Gül, bu özgürlüğün teminat altına alınması hususunda özgürlük lehine yaklaşım içinde olmaya devam edeceklerini söyledi.

FETÖ'den ihraç olanların verdiği kararlarla ilgili iade-i muhakeme yolunun olduğuna işaret eden Gül, "Bu konuda gerek geçmişte kurulan kumpas davaları, gerek hukuk dışı yollarla elde edilmiş kararlar, iade-i muhakeme yollarıyla yargı mercisi tarafından düzeltilme imkanı vardır. Bu konuda yasal yollara başvurulabilmektedir. Yapılan tüm hukuk dışı uygulamalara yönelik hakimlerle ilgili sonuna kadar soruşturma devam etmektedir. Kim hangi kumpası kurmuşsa, hukuk çerçevesinde sonuna kadar hesapları sorulmaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Yargının hiçbir grubun yargısı olmadığını vurgulayan Gül, şöyle devam etti:

"Geçmişte olduğu gibi vesayetçilere selam duran, brifingde esas selama geçip cübbesini ilikleyen yargıçlara izin vermediğimiz gibi FETÖ'cülerle de sonuna kadar mücadele edip bir daha bu ülkeyi hiçbir grubun, hiçbir çetenin, hiçbir oluşumun eline terk etmeyeceğiz. Bu konuda hiçbir oluşuma izin vermeyeceğiz. Bu konuda da hangi grup, çete varsa, gelsinler HSK Başkanı olarak söylüyorum; sonuna kadar mücadele etmeyi taahhüt ediyorum. Yargı, milletin yargısıdır, hiçbir grubun yargısı değildir. Birtakım grup, ideoloji, cemaatler oluşturmak isteyenlerle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Türkiye artık bir daha bu oluşumlara izin vermeyecektir."

"Suriye'nin mevcut hükümetin dışında, sürgünde bir hükümeti bulunuyor"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Genel Kurulda soruları yanıtlarken, Suriye'nin mevcut hükümetinin dışında, sürgünde bir hükümetinin bulunduğunu, bu hükümetin de BM tarafından tanındığını anımsattı.

Akar, bu hükümetin kendince gerekli faaliyeti yürüttüğünü, bunların altında da Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığının ihdas edildiğini belirtti. Akar, "Bizim beraber çalıştığımız Suriye Milli Ordusu unsurları dediğimiz de bu hiyerarşi içinde görevlerini yapmaktadır." dedi.

Hulusi Akar, İncirlik'te, ABD ile savunma, ekonomik işbirliği anlaşması çerçevesinde faaliyetlerin devam ettiğini söyledi.

Bakanların sorularının cevaplamalarının ardından bakanlıkların bütçeleri oylandı.

Genel Kurulda, Adalet, Hazine ve Maliye, Milli Savunma bakanlıkları, Yargıtay, Danıştay, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı, Kamu İhale Kurumu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, TÜİK, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulunun, 2020 yılı bütçeleri kabul edildi.

Bütçelerin kabulünden sonra TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, birleşimi yarın saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: AA