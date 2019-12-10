2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay (10)
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2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay (10)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması 2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda TBMM - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulunda, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerinde, hükümet adına...

10.12.2019 02:39 | Son Güncelleme: 10.12.2019 02:45
2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay (10)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması 2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

TBMM - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulunda, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerinde, hükümet adına konuşma yaptı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: 2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay (10)
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