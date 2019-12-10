2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay (2)
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması 2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda TBMM - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulunda, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerinde, hükümet adına...
10.12.2019 01:05 | Son Güncelleme: 10.12.2019 01:09
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması 2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda
TBMM - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulunda, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerinde, hükümet adına söz aldı.
Kaynak: AA