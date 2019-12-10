2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay (1)
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması 2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda TBMM - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulunda, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmelerde...
10.12.2019 00:54 | Son Güncelleme: 10.12.2019 00:58
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması 2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda
TBMM - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulunda, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmelerde hükümet adına söz aldı.
Kaynak: AA