2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

29.11.2019 12:36 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:36

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bu yıl CİMER'e toplam 2 milyon 814 bin başvuru yapıldığını bildirdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Cumhurbaşkanlığının 2020 yılı bütçesini sunan Oktay, konuşmasına Şanlıurfa Akçakale ve Hakkari'de şehit olan askerlere rahmet, yakınlarına başsağlığı diyerek başladı. Oktay, "Ülkemizin bağımsızlığına ve bütünlüğüne içten ve dıştan yöneltilen tehditlerin bertaraf edilmesine yönelik mücadelemizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı ile ofislerinin 2018 yılı kesin hesabına göre harcamasının 1 milyar 648 milyon 678 bin lira olduğunu ifade eden Oktay, 2020 yılı bütçesinde ise bir önceki yılın 2 milyar 818 milyon 899 bin lira olan başlangıç ödeneğine göre yüzde 11,8 oranında artışla 3 milyar 152 milyon 937 bin lira ödenek tahsis edilmesinin öngörüldüğünü söyledi.

Oktay, Cumhurbaşkanlığı bütçesinden 165 milyon liranın acil destek giderlerine, 1 milyar liranın İçişleri ve Milli Savunma Bakanlığınca kullanılan barışı destekleme ve koruma hizmetlerine ve 330 milyon liranın ise Cumhurbaşkanlığı Ofisleri bütçesine aktarılmak üzere ayrıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının yürüttüğü koordinasyon ve icra hizmetlerine ek olarak, Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nin milletin hizmetine sunulmasına yönelik çalışmalarda son aşamaya gelindiğini anlatan Oktay, "Kütüphanede 2 milyona yakın basılı, 43 bine yakın elektronik kitap, muhtelif yazılı ve elektronik süreli yayınlar ile 46 adet veri tabanı kullanıma sunulacaktır." diye konuştu.

Oktay, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığıyla ilgili 2018 Sayıştay raporunda herhangi bir bulguya yer verilmediğine dikkati çekti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin etkinliğinin artırılması, hızlı ve dinamik bir yapıya sahip olması, kapsayıcı ve sürdürülebilir politikalar geliştirebilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığına doğrudan bağlı olarak kurulan 4 ofis, 9 politika kurulu ve başkanlıkların faaliyet gösterdiğini anlatan Oktay, politika kurullarının 2019 yılı faaliyetlerini şöyle sıraladı:

"Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu tarafından 3, Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu tarafından 6, Ekonomi Politikaları Kurulu tarafından 9, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu tarafından 16, Hukuk Politikaları Kurulu tarafından 20, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu tarafından 7, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu tarafından 10, Sosyal Politikalar Kurulu tarafından 6 ve Yerel Yönetim Politikaları Kurulu tarafından 3 adet rapor veya politika belgesi hazırlanmıştır."

- Ulusal Veri Sözlüğü çalışmaları başlatıldı

Dijital Türkiye ve siber güvenlik koordinasyonunun aynı çatı altında toplayan Dijital Dönüşüm Ofisinin faaliyetlerini anlatan Oktay, şunları söyledi:

"Dijital Türkiye çalışmaları kapsamında kaynaklarımızı verimli kullanarak, teknolojiyi sadece tüketen değil üreten bir Türkiye olmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bu çerçevede, kurumlar arası veri paylaşım terminoloji birliğini ve kurumlar ile uygulamalar arası entegrasyonu sağlamak amacıyla 'Ulusal Veri Sözlüğü' çalışmaları başlatılmıştır. Kamuda büyük veri ve yapay zeka uygulamalarının etkin olarak kullanımını sağlamak amacıyla Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'nin bu yılın sonunda yayımlanması hedeflenmektedir. Tek Durak Hizmet Noktaları projesi kapsamında 2019 yılı sonunda pilot uygulamanın hayata geçirilmesi ve 2020 yılı ve sonrasında yaygınlaştırma çalışmalarının yapılması öngörülmektedir."

Oktay, Tek Durak Hizmet Noktalarına ilişkin, "vatandaşın kapı kapı dolaşmasını engelleyeceğiz, bitireceğiz" dediklerini hatırlatarak, bunun pilot uygulamasının yıl sonuna kadar gerçekleştirileceğini ifade etti.

KamuNET'in daha güvenli hale getirilmesi için geliştirilmesine katkı verdikleri "yerli ve milli IP Kripto cihazı"nın pilot çalışmaları yapıldığını dile getiren Oktay, kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların da başlatıldığını bildirdi.

Fuat Oktay, Dijital Türkiye Platformu'na ilişkin çalışmalara da değinerek, "Kasım 2019 itibariyle Dijital Türkiye Platformu üzerinde 44 milyondan fazla kullanıcı sayısına erişilmiş olup 635 kurum ve kuruluşa ait toplam 5 bin77 hizmet sunulmaktadır." dedi.

Sıfır belge politikası çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Oktay, bu kapsamda bir Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 41 yönetmelik ve 13 tebliğde değişiklik yapılarak, 111 adet sürecin sadeleştirildiğini, hizmet başına düşen ortalama belge sayısının da 3,8 iken, talep edilen ortalama belge sayısının 0,34'e düşürüldüğünü belirtti.

Oktay, bunun çalışanlar tarafından kesinlikle talep edilmemesini sağlayacaklarını dile getirdi.

Üniversitelerdeki kariyer merkezlerinin sayısı 172'ye ulaştı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Oktay, "Geçtiğimiz yıl 53 olan üniversitelerdeki kariyer merkezlerinin sayısı Kasım 2019 itibari ile 172'ye ulaşmıştır. Tüm üniversitelerin birinci sınıflarında 1 saatlik zorunlu ders olarak 'Kariyer Dersi' müfredatı hazırlanmış ve üniversite yönetimlerine sunulmuştur. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Bölgesel Kariyer Fuarları düzenlenmiştir. 'Yetenek Her Yerde' sloganı ile bölgesel düzeyde 8 ilimizde 87 üniversitemizin katılımıyla düzenlenen bu fuarlarda 70 binin üzerinde öğrenci ve mezunumuz, 351i kamu olmak üzere toplam bin 315 firma ile buluşturulmuştur." diye konuştu.

Oktay, YÖK ve SGK'den temin edilen çalışan bilgilerinin 3,5 milyonu aşkın mezunun verileriyle eşleştirilerek, "Üni-Veri Projesi"nin tamamlandığını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin çalışmalarına değinen Oktay, "2018 yılında dünya genelinde doğrudan yatırımlar yüzde 13 azalmasına rağmen Türkiye'ye gelen yatırımlar yüzde 12,6 artmıştır. 2002 yılına kadar Türkiye'ye gelen doğrudan yatırım tutarı 15 milyar dolar olarak gerçekleşmişken, 2002-2018 arası dönemde bu rakam toplam 209,9 milyar dolara ulaşmıştır." bilgisini paylaştı.

Sergilenen bu güçlü performansın uluslararası yatırımcıların Türkiye ekonomisine olan güveninin güçlü bir işareti olduğunu vurgulayan Oktay, "Yatırım Ofisi, ülkemize 2018 yılında 518 milyon 750 bin dolar yatırım yapılmasını sağlamıştır. Bu kapsamda 1.106 kişiye istihdam imkanı oluşturulmuştur." dedi.

Yatırım Ofisinin 2006-2018 yılları arasında yaklaşık 24,5 milyar dolar yatırım ve 45 bin 425 kişilik istihdama imza attığına dikkati çeken Oktay, bu yatırımların 14 ülkeden 28 farklı sektöre yönelik olarak gerçekleştiğini aktardı.

Yatırım Ofisi tarafından 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin yatırım projeleri kapsamında ABD, Almanya, Hindistan, Çin, Kanada, Fransa ve İngiltere gibi ülkeler başta olmak üzere toplam 32 ülkede, 27 sektörde toplam 186 yatırım projesinin ülkeye kazandırılması için de takibin yapıldığının altını çizen Oktay, "Ofisin 2018 yılı Sayıştay Denetiminde, 'Bütçe Yapılmaması' bulgu olarak yer almıştır. Ofis Bütçesi, Cumhurbaşkanlığı Bütçesi içerisinde 'Yardım Kalemi' adı altında tahsis edilen bütçeden oluştuğundan Yatırım Ofisi bütçesini de içerecek şekilde bir bütün olarak Cumhurbaşkanlığı tarafından Sayıştay'a sunulmaktadır. Konuya ilişkin ayrıca bir mevzuat çalışması devam etmektedir." diye konuştu.

- "CİMER'e başvuru sayısı yüzde 34 arttı"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İletişim Başkanlığı bünyesinde çalışmalarına devam eden CİMER'e yapılan başvuru sayısı bir önceki yıla göre yüzde 34 oranında artış göstermiş, başvuruların ortalama cevaplanma süresi ise 19 günden 15 güne düşmüştür. 2020 yılında ortalama cevap verme süresinin 10 güne kadar düşürülmesi hedeflenmektedir. 2019 yılı itibarıyla bugüne kadar CİMER'e yapılan toplam başvuru sayısı 2 milyon 814 bindir. Başvuruların cevaplanma oranı yüzde 91'dir."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü dahil olmak üzere 2018 yıl sonu harcaması 362 milyon 524 bin lira olan İletişim Başkanlığına, 2019 yılında yapılan bütçe aktarma işlemleri ile toplam 395 milyon 531 bin lira ödenek tahsis edildiğini ve söz konusu ödeneğin yüzde 81'inin kullanıldığını belirtti. Oktay, Başkanlığa 2020'de ise 368 milyon 136 bin lira ödenek tahsisinin öngörüldüğünü vurguladı.

Bütçe sunumunda, Cumhurbaşkanlığına bağlı kurumların bütçelerine ilişkin bilgi veren Oktay, Diyanet İşleri Başkanlığının yurt içinde il, ilçe, köy ve mezralarda, yurt dışında ise 100'ü aşkın ülkede hizmetlerini ciddiyet ve samimiyetle yürüttüğünü anlattı.

Başkanlıkça din istismarıyla bilinç düzeyinde mücadele konusunda ülke sathında çok ciddi çalışmalar başlatıldığını belirten Oktay, şöyle devam etti:

"Öğrenci evleri ve yurtlarının zamanında FETÖ gibi dini istismar eden örgütlere adam yetiştirme işlevi gördüğü tecrübesinden hareketle, çocuklarımızın bu tür muhtemel yapıların eline düşmemesi için Diyanet Vakfı aracılığıyla son 2 yılda 51 öğrenci yurdu daha açılarak yurt sayısı 70'e çıkarılmıştır. Birçok alanda toplumu bilinçlendirme faaliyetleri yapılmış, özellikle aileyi ve bireyi tehdit eden sorunlara dikkat çekmek ve çözümüne katkı sağlamak amacıyla 500 bine yakın vatandaşımıza eğitim verilmiştir."

Diyanet İşleri Başkanlığının 2018 yılı kesin hesap toplam giderinin 8 milyar 356 milyon 36 bin lira olarak gerçekleştiğini bildiren Oktay, "Başkanlığın 2019 Yılı başlangıç ödeneği 10 milyar 445 milyon 979 bin lira olup, 2020 Yılı Bütçesi için teklif edilen toplam ödenek tutarı 11 milyar 519 milyon 609 bin liradır. Kurum bütçesinin yaklaşık yüzde 97'si personel maaş ve SGK prim giderlerine ayrılmıştır." dedi.

Personel giderlerinde yüzde 10,42, diğer giderlerde yüzde 8,37, toplamda ise yüzde 10,28 artış olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Yatırım ödeneklerinde ise herhangi bir artış yoktur. Başkanlığın 2018 yılı Sayıştay Raporunda muhasebe konularında denetim görüşünü etkilemeyen 2 adet tespit ve değerlendirme bulunmakta olup, bu hususların giderilmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır." diye konuştu.

(Sürecek)

Kaynak: AA