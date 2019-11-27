2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

27.11.2019 17:00 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:00

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, Türkiye'de ekonomik sorunların çözüme kavuşturulması için ilgili taraf ve aktörlerce bir uzlaşma masasının oluşturulmasının bu alandaki istikrara önemli katkı vereceğini bildirdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının bütçesinin görüşmeleri sürüyor.

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, etkin olmayan, maliyetinin çok üstünde kamu yatırımlarıyla bütçedeki borç yükünün arttığını, içinde üretim ve katma değer olmayan üretim anlayışının da ağır borçlanmaya neden olduğunu öne sürdü.

Hükümetin karınca gibi değil, ağustos böceği gibi ülkeyi yönetmesinin, Türkiye'yi dışardan operasyonlara açık hale getirdiğini savunan Emecan, bugün itibarıyla vatandaşların açlık sınırının altında yaşadığını, emeklilerin tekrar iş hayatına dönmek zorunda kaldıklarını iddia etti.

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, genç işsizliğinin rekor kırdığını ve bunların önemli kısmını iktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunlarının oluşturduğunu ileri sürdü. Söz konusu mezunların hak ettikleri kadrolara yerleşmek istediklerini vurgulayan Örs, KPSS sonrası mülakatların şeffaf olması ve bu alandaki mezun sayısının kontrol altına alınması gerektiğini kaydetti.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, esnaf, zanaatkar ve sanayicinin, iktidarın yanlış politikalarının mağduru olduklarını, borçlarının yapılandırılmasını beklerken e-haciz uygulamalarıyla karşılaştıklarını ileri sürdü.

"2019 yılını pozitif büyümeyle kapatacağız"

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, işsizlik ve yoksulluğun azaltılması, rekabet gücü yüksek bir üretim ekonomisi tesis edilmesi, etkin ve şeffaf bir mali piyasa yapısı oluşturulması gerektiğini söyledi.

2018'in Ağustos ayında başlayan süreçte Türkiye ekonomisine adı konulmamış bir savaş açıldığını anlatan Aksu, Türkiye'yi ekonomik darboğaza sokmak isteyen fırsatçıların devreye sokulduğunu kaydetti.

Aksu, "Çok şükür ki zamanında alınan etkili önlemler sonucu ekonominin güçlü dinamikleri harekete geçmiş, üretim çarkları dönmeye başlamış, fiyat hareketleri kontrol altına alınmış, görece iyileştirmelerle birlikte ekonomiye güven artmıştır. Sıkıntılar, özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağladığı güçlü ve etkili yönetim imkanı, süratle alınan yerinde kararlar sayesinde atlatılabilmiştir." diye konuştu.

Alınan önlemlerle ekonomide güçlü bir toparlanma görüldüğünü anlatan Aksu, şunları söyledi:

"Cari işlemler dengesi fazla vermektedir. Ayrıca 2019 yılını pozitif büyümeyle kapatacağımız görülmektedir. Ekonomide devam edecek yapısal önlemlerle kalıcı istikrar da kuşkusuz sağlanacaktır. Türkiye'de ekonomik sorunların çözüme kavuşturulması için ilgili taraf ve aktörlerce bir uzlaşma masasının oluşturulması, bu alandaki istikrara önemli katkı verecektir. Ekonomik kararların alınmasında, politika tercihlerinde, meslek kuruluşları aracılığıyla sektörün, çeşitli sosyal kesimlerin ve halkın görüşlerinin alınması, sorunlara mevcut şartlar içinde akılcı çözümler bulunmasına yardımcı olacaktır."

"Birlikte çalıştığınız bakanlara bakın"

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, "Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ekonomiye yönelik olumsuz eleştiride bulunanların teröristlerden farkı olmadığını" söylediğini ileri sürdü.

Bunun talihsiz bir açıklama olduğunu savunan Girgin, "Ekonominin kötü olduğunu inkar ediyorsanız, birlikte çalıştığınız bakanlara bakın. Dün Turizm Bakanı'nın kardeşine ait hava yolu şirketi ekonomik nedenlerle faaliyetlerini bir süre durdurduğunu açıkladı. Tarım Bakanı'nın aile şirketine haciz geldiğine dair haberler basına düştü." ifadelerini kullandı.

Girgin, "Siz ekonominin kötü gidişatının vatandaşlar tarafından konuşulmasını engellemek mi istiyorsunuz? Bu engellemelerin ailelerin yoksulluktan toplu intiharlarının önüne geçeceğini mi düşünüyorsunuz? Bunun için mi böyle yaftalayıcı, tehditkar cümleler kuruyorsunuz. Bu karalayıcı dil sadece vatandaşlarımızı incitmiyor hukuk devleti anlayışını da derinden yaralıyor." değerlendirmelerinde bulundu.

CHP'li Girgin, Bank Asya'da üst düzey görev yapmış kişilerin kamuda üst düzey görevlere atandığını da ileri sürdü.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın iyi işlere vesile olduğunu da belirten Girgin, senelerdir yan yana gelmeyen işçi örgütlerinin Bakan Albayrak sayesinde bir araya geldiğini de söyledi.

MHP'li Enginyurt'tan HDP'li Paylan'a: "Özür dilesin"

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın mali müşavirlere yönelik açıklamalarını anımsatarak, Paylan ile sosyal medya üzerinden bir tartışma yaşadıklarını aktardı.

Paylan'a cevap vermek istediğini ancak salonda bulunmadığını belirten Enginyurt, "Araştırdım, Garo Paylan mali müşavirmiş. Demek ki patron adına epey bir stok, vergi kaçırmış. Sayın Bakan mutlaka inceleyin." ifadelerini kullandı.

Kendisini istifaya davet eden Paylan'ın kullandığı "Bir kısım mali müşavir" tanımını eleştiren Enginyurt, şöyle devam etti:

"Garo Paylan'a hatırlatın, aklımla oynamasın. Aklımın zekatını versem 40 yıl yeter ona. Tweete yazacağına burada çıksın adam gibi mali müşavirlerden özür dilesin. 110 bin mali müşaviri töhmet altında, zan altında bıraktı. Sırf siyaset yapacağım diye, Berat Albayrak ve Bakanlık bütçesine bir şeyler söyleyeyim diyerek, 4 yıldır da aynı şeyleri konuşarak. Bir adam noktasını virgülünü değiştirmez mi? 4 yıldır aynı şey. Ezber aynı ezber. Ama hakaret, saldırı ve iftira bizatihi kendisine yakışıyor. Özür dilesin. Mali müşavirlerimize hakaret edilmiştir. Her kim ki iftiracıysa namussuzdur, şerefsizdir."

Kaynak: AA