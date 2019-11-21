2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda
Haberler » Güncel » 2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda - Haber

2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Yeni kanun yürürlüğe girdiği tarihten şu ana kadar 20 bin 725 yükümlü bedelli askerlik için müracaat etmiş bulunuyor.

21.11.2019 20:02 | Son Güncelleme: 21.11.2019 20:02
2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

Milli Savunma Bakanı , "Yeni kanun yürürlüğe girdiği tarihten şu ana kadar 20 bin 725 yükümlü askerlik için müracaat etmiş bulunuyor. Bunlardan 688 milyon civarında bedel tahsil edilmiş bulunuyor. 31 2019'a kadar müracaatların alınmasına devam edilecektir. Bu süreç devam ediyor. Uygulamaya yönelik herhangi bir sıkıntı yoktur. Ocak 2020'den itibaren yükümlülerin askerlik yapacakları birlik ile celp ve sevk dönemleri açıklanacaktır" dedi.

Akar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2020 yılı bütçesinin sunumunun ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

"Yeni askerlik sisteminin hayata geçmesiyle çeşitli zorlukların meydana geldiğine" yönelik söylemlerin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Akar, herhangi sürprizle karşılaşılmadığını, uygulamanın planlandığı gibi devam ettiğini belirtti.

Terörle mücadelenin tamamen profesyonel personelle gerçekleştirildiğini aktaran Akar, yapılan operasyonlar dolayısıyla hudutlara yeteri kadar askeri personel takviyesinin yapıldığını aktardı. Alınan tedbirlerin ardından Kıbrıs'ta da konuyla ilgili bir sorun yaşanmadığını dile getiren Akar, "Kanun yürürlüğe girmeden önce TSK'de yükümlü olarak 217 bin 115 erbaş ve er mevcudu vardı. Halihazırda 231 bin 921 yükümlü silah altında bulunmaktadır. Dolayısıyla askerlik hizmetinin 6 aya düşürülmesiyle herhangi bir zafiyet söz konusu değildir" diye konuştu.

"Uygulamaya yönelik bir sıkıntı yok"

Yeni askerlik sistemi ile bedelli askerlik uygulamasında düzenlemeye gidildiğini anımsatan Akar, "Yeni kanun yürürlüğe girdiği tarihten şu ana kadar 20 bin 725 yükümlü bedelli askerlik için müracaat etmiş bulunuyor. Bunlardan 688 milyon civarında bedel tahsil edilmiş bulunuyor. 31 Aralık 2019'a kadar müracaatların alınmasına devam edilecektir. Bu süreç devam ediyor. Uygulamaya yönelik herhangi bir sıkıntı yoktur. Ocak 2020'den itibaren yükümlülerin askerlik yapacakları birlik ile celp ve sevk dönemleri açıklanacaktır." bilgisini verdi.

Yeni kanun kapsamında hayata geçirilen yedek astsubaylığa yoğun ilgi gösterildiğini de belirten Akar, vicdani ret konusundaki soru üzerine, mevcut kanunlardaki ilgili maddelerini hatırlatarak, "Vicdani ret kavramıyla ilgili yasalarımızda hüküm bulunmamakla birlikte konuya ilişkin herhangi bir çalışma da yoktur. Vicdani ret kapsamında 82 milyonluk ülkemizde 2017'de 28 kişi, 2018'de 23 kişi, 2019 yılında ise bugüne kadar da 18 kişi müracaatta bulunmuştur" dedi.

(Sürecek)

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
Son Dakika Güncel Haberleri
21:20 Tekirdağ'da, dere yatağında erkek cesedi bulundu
21:20 Ocağı tamir eden usta kontrol için çakmağı yakınca patlama oldu
21:17 Amatör lig maçındaki kavga seyirci kamerasına yansıdı
21:17 Bahçe Bitkileri Öğrencileri sebzeleri kendileri üretiyorlar
21:15 Otomobille tarım aracı çarpıştı: 5 yaralı
20:50 EGM bekçilerle ilgili kimlik sorma tartışmalarına noktayı koydu: Kimlik sorma yetkileri vardır
20:38 Cüneyt Özdemir: ABD'de 'Doktora gideyim' dedim mart ayına randevu verdiler, daha kasımdayız
20:06 Başörtülü hamile kadına çirkin saldırı! Darp edilen kadın hastaneye kaldırıldı
20:05 Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat erken seçim için tarih verdi: Kulislerde 2020 Kasım konuşuluyor
19:33 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan net mesaj: S-400 çalışacak, bu işin şakası yok
19:24 Meteoroloji'den Türkiye'nin batısına sağanak yağış uyarısı: Kuvvetli olacak
18:13 Son Dakika: Bakan Akar: Yaptığımız harekatlar sonucu 400 binden fazla Suriyeli Afrin'e döndü
17:42 Son Dakika: Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın tutuklandı
16:10 Cezası 5 bin TL'yi bulan yere çöp atma suçu, artık polisler tarafından da cezalandırılabilecek
12:04 beIN Sports, Süper Lig maçlarını Amerika'da ücretsiz yayınlayacak
10:19 Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi
00:50 Bakan Çavuşoğlu'ndan Avrupa'ya terör tepkisi: FETÖ dahil, tüm teröristler AP'de cirit atıyor