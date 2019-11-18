2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği Başkanlığının 2020 yılı bütçelerinin görüşmeleri başladı.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği Başkanlığının 2020 yılı bütçelerinin görüşmeleri başladı.
Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bakanlığının 2020 yılı bütçesini sunuyor.
Komisyonda Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığının, Türk Akreditasyon Kurumunun 2020 bütçelerinin yanı sıra kapatılan Avrupa Birliği Bakanlığının 2018 kesin hesabı da görüşülecek.