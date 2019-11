2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

14.11.2019 21:22 | Son Güncelleme: 14.11.2019 21:22

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, "Türkiye hem doğa turizmi hem kültür turizmi hem de sağlık turizmi alanında günden güne daha da ileriye gitmektedir. Bu amaçla kurulan turizmi geliştirme ajansını çok önemli buluyoruz." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2020 yılı bütçesinin görüşmeleri devam ediyor.

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayımlanan 2019 Seyahat ve Turizm Rekabet Endeksine göre Türkiye'nin 140 ülke arasında 43'üncü sırada yer aldığını söyledi.

Yıllardır yapılan maliyetli yatırımlara, ucuz fiyatlara rağmen Türkiye'yi sıralamada altlara iten unsurları güvenlik, sağlık ve hijyen, insan kaynakları, bilgi teknolojileri ve çevresel sürdürülebilirlik konularının oluşturduğunu ifade eden Girgin, "Bu sıralamalar sadece turizm ile ilgili sıralamanın değil, dış politika, adalet, özgürlük ve çevre gibi temel konularda son yıllarda yaratılan kötü tablonun da bir yansımasıdır. İç turizmde en temel sorunlarımızdan birisi de yerli turiste uygulanan fahiş fiyatlardır. Vatandaşlarımızın da yurt dışından gelen turistler gibi iyi bir tatile, makul fiyatlarla erişiminin sağlanması iktidarın bir görevidir." diye konuştu.

Girgin, Meclis gündeminde bulunan Konaklama Vergisi'nin yükü çeken belediyelere değil, merkezi bütçeye aktarılacağını ifade etti.

Konaklama Vergisi için sektör temsilcilerinden acilen görüş alınması, düzenlemedeki oranın adil olması ve vergi gelirinin belediyelere bırakılması gerektiğini dile getiren Girgin, şöyle devam etti:

"Kendi iç barışını sağlayamamış ülkede turizm gelişmez, ülkenin siyasilerinin kendilerine oy vermeyenleri terörist ilan ettiği ülkede turizm gelişmez. Yetkililer her konuştuğunda artan turist sayısından bahsetmektedir. Her şeyin değerinin altında verildiği bir ülkede turist sayısı artar ama o ülkede turizm kalitesi düşer. Birçok ülkeden turist çekiyorsunuz ama sizden daha az turist sayısına sahip ülkeler sizden daha çok gelir elde ediyor. Bu turizm pastasından pay almak değil, karın tokluğuna ter akıtmaktır. Turizm açısından istenen yolu alamadık. Turizmi her şey dahil ameleliğinden kurtaramadınız. Turizmciye destek olmak yerine artan vergilerle turizmciye ek yük bindirdiniz."

"Kimse turist sayısına aldanmamalı"

İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, turizmin 12 aya yayılması, dünyanın vazgeçtiği her şey dahil uygulamasının bırakılması gerektiğini söyledi.

Gelen turist sayısına itibar edilmemesini savunan Bahşi, şunları kaydetti:

"Türkiye turizm ve kültür değerleri bakımından köklü bir geçmişe ve her ülkenin kıskanacağı potansiyele sahip bir ülkedir ancak turizm ile ilgili kriz derinleşmektedir. Beklentiler her sene düşmekte, her yeni yıl bir önceki yılı aratmaktadır. Turizmcilerin gelir ve giderleri artık başa baş seviyesindedir. Kimse turist sayısına aldanmamalıdır. Bu uygulamalara ek olarak bir konaklama vergisi çıkarılmaktadır. Bu uygulamadan otel işletmecileri olumsuz etkilenecektir. Turizmcilerin talebi getirilmek istenen bu vergi yükünün 2021 yılının Ocak ayına ötelenmesidir. Tarım bitti, hayvancılık bitti, sanayicilik bitti; gelin turizmi bitirmeyelim. Bıçak kemiğe dayanmıştır."

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, turizmde büyük gelişmelerin olduğunu belirtti.

2018 yılında 37 milyon olan turist sayısının 41 milyona, gelirin ise 26 milyar dolara çıkmasının mutluluk verici olduğunu ifade eden Güneş, "Görüşmeler sırasında birçok milletvekili 'turist sayısı artmış ama gelir düşük' şeklinde yorumda bulundu. Unutulmaması gerekir ki turizmde dünyada bir rekabet var. Türkiye hem doğa turizmi hem kültür turizmi hem de sağlık turizmi alanında günden güne daha da ileriye gitmektedir. Bu amaçla kurulan turizmi geliştirme ajansını çok önemli buluyoruz. Bakanlığımıza bağlı müze ve ören yerlerinin yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret edilmesi ayrıca önem arz etmektedir. MüzeKart uygulaması olumlu sonuçlar doğuracaktır." diye konuştu.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu da bütçenin hayırlı olması dileklerini iletti.

Vakıflar Genel Müdürlüğü için 44 Sayıştay bulgusunun olduğunu ifade eden Kuşoğlu, "Bu bulgular ciddi sonuçlar doğurabilecek seviyededir. Birinci bulgu, idare tarafından vakıf üniversitelerine 277 milyon lira aktarıldığıdır. İdare kendisi için kullanılması gereken bu paraları neden üniversitelere vermektedir? Kendi ihtiyaçları bitmiş midir? Bir başka bulgu ise Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne bir taşınmazın kiraya verilmesi. Bu Genel Müdürlük de söz konusu binayı bir derneğe tahsis ediyor. Bunlar istismar edilmemesi gereken konulardır. Bunun gibi 44 bulgu mevcut." değerlendirmesinde bulundu.

"Ülkenin tamamında huzur ve güven sağlandı"

AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik de turizmin sahillerden ibaret olmadığını dile getirerek, Aksaray, Tunceli ve Diyarbakır'ın da turizm potansiyeline sahip illerden bazıları olduğuna işaret etti.

Turizmin gelişmesinde en önemli unsurun huzur ve güven olduğunun altını çizen Çelik, "Bir ülkede huzur ve güven varsa elbette o ülkede turizm gelişecektir. Bu anlamda gerçekleştirilen tüm terör faaliyetleri turizmin de baltalanması anlamına gelmektedir. Allah'a şükürler olsun ki Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla terörü kaynağında kurutmuş, ülkenin tamamında huzur ve güven sağlanmıştır. Bu çerçevede Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Tunceli gibi illerde de turizm üst düzeye çıkmıştır." dedi.

Çelik, turizmin gelişmesinde altyapı hizmetlerinin de son derece önemli olduğunu belirterek, Türkiye'nin bu konuda önemli ilerleme sağladığını kaydetti.

CHP Konya Milletvekili Abdullatif Şener de av turizminin yasaklanması gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA