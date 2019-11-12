2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

12.11.2019 11:56 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:56

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sağlık Bakanlığının bütçesinin görüşmelerine başlandı.

AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplanan komisyonda, Sağlık Bakanlığı, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının bütçeleri ele alınıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlığının bütçesinin sunumunu yapıyor.

Kaynak: AA