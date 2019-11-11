2020 yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

11.11.2019 21:00 | Son Güncelleme: 11.11.2019 21:00

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Gençlik ve Spor Bakanlığının 2020 bütçesinin görüşmelerine başlandı.

AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplanan komisyonda, bakanlığın yanı sıra Spor Genel Müdürlüğü ve Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun bütçeleri ile 2018 yılı kesin hesapları, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı hakkındaki Sayıştay raporu görüşülecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığın bütçe sunumuna başladı.

Kaynak: AA