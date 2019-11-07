2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

07.11.2019 11:44 | Son Güncelleme: 07.11.2019 11:44

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştayın 2020 yılı bütçelerinin görüşmeleri başladı.

Komisyon, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplandı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, TBMM'ye ilişkin sunumu Meclis Başkanı'nın yapmamasını eleştirerek, "Son 4 yılda 4 kez o koltukta Meclis Başkanı'nın oturmaması saygısızlıktır. Bu da bunun teamül haline geldiğini gösteriyor. Meclis Başkanı'nın yurt dışı programı varsa, programlar daha önceden belirlenebiliyor, bizim de programız 1 ay önceden belliydi. 4 yılda 4 kez, bu tesadüf olamaz." dedi.

Paylan, bugünkü oturumun ertelenerek, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Türkiye'ye dönmesinden sonra görüşmelerin yapılmasını istedi.

Komisyon Başkanı Elvan, TBMM Başkanı Şentop'un, bütçe programı belli olmadan önce kendisini aradığını ve bütçe görüşmelerine katılmak istediğini söylediğini aktardı.

Daha sonra programı yaptıklarını ifade eden Elvan, bu ay sonu itibarıyla komisyon görüşmelerini tamamlamak zorunda olduklarını belirtti.

Elvan, teamül gereği bütçenin geneli üzerindeki görüşmelerden hemen sonra TBMM bütçesinin ele alındığına işaret ederek, "Özellikle ilk görüşmenin TBMM olmasını hep arzu ettiğimiz için istemedik. Ben arzu etmedim. Tekrar Meclis Başkanı ile bir araya geldik, konuştuk. Bütçe programını belirlemeden çok önce Meclis Başkanı, parlamento başkanları toplantısı için Japonya'ya gitmek ayrıca Meksika'da başka toplantıya katılmak zorundaydı. Üzüntülerini ifade etti." dedi.

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, "Bütçeden daha önemli ne var ki onu takip ediyor?" diye sordu.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, mazeretlerin her zaman olacağını ifade ederek, dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, bugün de Bilgiç'in komisyonda olduğunu anımsattı. Öztürk, "Bugün de Bilgiç'in burada olmasından memnunuz." dedi.

Paylan, "Biz değiliz." diye karşılık verdi.

Konuşmaların ardından TBMM Başkanı Vekili Süreyya Sadi Bilgiç, TBMM Başkanlığının 2020 bütçesini sunmaya başladı.

Kaynak: AA