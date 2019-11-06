2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

06.11.2019 16:40 | Son Güncelleme: 06.11.2019 16:40

AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, para ve maliye politikalarındaki koordinasyonun sürdürülmesi, finansal piyasalarda istikrarın güçlendirilmesi ve beklentilerdeki olumlu seyirle birlikte TÜFE'nin 2020 yılında kalıcı olarak tek haneli seviyelere ineceğinin tahmin edildiğini belirtti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2020 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi ve 2018 Yılı Kesinhesap Kanunu Teklifi'nin geneli ile Sayıştay raporları üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

Komisyon Başkanı ve AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, komisyondaki bütçe görüşmelerinin çekimini bundan sonra Meclis TV'nin yapacağını ve bu kayıtları isteyen yayın kuruluşlarıyla paylaşacağını söyledi.

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, 2019 bütçesinin çok fazla sapma gösterdiğini dile getirerek, "Ortada bütçe yok. Bütçeye bağlı olarak ortada hükümet var mı yok mu tespit etmek zor." dedi.

Hükümetin bütçeyle hedeflerini ortaya koyması gerektiğini aktaran Şener, "Ekonominin kriz içerisinde olduğu bir ortamda, bu bütçe ne yapacak da ülke kriz ortamından çıkacak? Hiç belli değil. Bu bütçe, dar ve sabit gelirlilerden parayı toplayıp üst gelir gruplarına aktaracak bir bütçedir. Toplam vergi gelirlerinin yüzde 70'i dolaylı vergilerden oluşuyor. Dolaylı vergilerin vergi gelirleri içerisindeki payının yüksek olması, vergilendirmenin adaletsiz olduğunu gösterir." değerlendirmelerinde bulundu.

Enflasyon oranının ekimde yüzde 8,5'e düştüğünü anımsatan Şener, bu verinin doğruluğunun şüpheli olduğunu ileri sürdü. Şener, "Bu oranın, memur ve emekli maaşlarının daha düşük oranda artırılmasına neden olacağını, 2020 bütçesinin memur ve emekli gelirlerini enflasyon karşısında tahrip ettiğini" savundu.

Şener, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadının aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakanlığı yapmasının piyasalar açısıdan güven kaybına yol açtığını" öne sürerek, "Sayın Cumhurbaşkanına, etrafındaki hiç kimse 'Bu böyle olmaz, güven kaybına neden olur.' demiyor. Halbuki Cumhurbaşkanına kim yakınsa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olabilir, bunu söylemesi lazım." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türkiye'nin geleceği açısından büyük bir felaket olduğunu öne süren Şener, sistemin değiştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Ekonomik krizin, bir borç krizi olduğunu iddia eden Şener, hükümetin bu borçlar için tefecilerin kapısını çalacağını ileri sürdü.

"İHA'sını, SİHA'sını yapan bir Türkiye var"

AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, işsizlik oranı ortalamasının 2019 yılında yüzde 12,9 olarak beklendiğini, dış ticaret açığının azalmasına bağlı olarak azalan cari işlemler açığının GSYH'ye oranının ise yüzde 3,4 seviyesinde gerçekleştiğini söyledi.

Bu dönemde ithalatın daraldığına işaret eden Erim, sektöre yönelik desteklerin olumlu etkisi ve fiyat avantajı sayesinde net seyahat gelirlerinin yüzde 23,2 artış kaydettiğini belirtti.

Erim, 2019 yılında bir önceki yıla göre kamu tasarrufunun 2,1 puan azalmasının, özel tasarrufların ise 2,2 puan artmasının öngörüldüğünü, bu durum nedeniyle 2019 yılında toplam yurtiçi tasarruf oranının bir önceki yıla göre değişim göstermeyeceğinin tahmin edildiğini anlattı.

TÜFE'nin düşüşe geçtiğini vurgulayan Erim, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2019 yılında TL'nin görece istikrar kazanması, yıl genelinde gıda fiyatlarının olumlu seyretmesi, para politikasındaki ihtiyatlı duruş gibi etkenler neticesinde TÜFE yıllık artış hızı azalma eğilimi sergilemiş ve olumlu baz etkisiyle birlikte 2019 yılı eylül ayına dek tek haneli seviyelere gerilemiş, eylül ayında yüzde 9,3 oranında gerçekleşmiştir. Yılın geri kalanında TÜFE artış hızının olumsuz baz etkisi nedeniyle sınırlı şekilde artarak, yıl sonunda yüzde 12 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir. Para ve maliye politikalarındaki koordinasyonun sürdürülmesi, finansal piyasalarda istikrarın güçlendirilmesi ve beklentilerdeki olumlu seyirle birlikte TÜFE'nin 2020 yılında kalıcı olarak tek haneli seviyelere ineceği tahmin edilmektedir."

Erim, 2020 bütçesinin terörün her türüyle mücadele edecek imkana sahip olduğunu aktararak, Türkiye'nin terörün kökü kazınana kadar bu mücadelesini sürdürüceğini söyledi. Erim, "Artık terörle mücadele için İsrail'den İHA bekleyen bir Türkiye yok. İHA'sını, SİHA'sını yapan bir Türkiye var." diye konuştu.

"Eşeğin aklına karpuz kabuğu düşürmek"

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, geçen yıl ağustos ayında Türkiye'ye yönelik döviz kuru saldırısı sırasında yükselişe geçen döviz tevdiat hesaplarının, kurdaki düşüşe rağmen artmaya devam ettiğini söyledi.

"25 Ekim itibarıyla döviz tevdiat hesaplarındaki tutar 194 milyar dolara geldi." diyen Yılmaz, "Eşeğin aklına karpuz kabuğu düşürüp alnıma hain yazdırmak istemiyorum ancak buradan ekonomi açısından büyük bir sıkıntı çıkabilir." ifadesini kullandı.

2020 bütçesinin gelir ve kaynak dağılımını öncelemediğini, borç krizinin yeniden yapılandırılmasına yönelik hazırlandığını savunan Yılmaz, "Bu bütçe IMF'siz bir IMF programıdır." dedi.

Hükümetin son 1,5 yıldır borç çevirme oranlarını tutturamadığını belirten Yılmaz, kamunun, 2020 yılında özel sektörün kredi imkanlarını kendisine almak isteyeceğini ileri sürdü.

Durmuş Yılmaz, "Hükümetin, kendisine yakın bazı şirketlerin ekonomik durumlarını iyileştirmeye yönelik harcamalar yaptığı" iddiasında bulunarak, bunun yerine kamu personelinin gelirini yükselterek harcama ve vergi gelirlerinin artırılabileceğini, böylece büyümeye olumlu katkı sağlanabileceğini söyledi.

Türkiye ekonomisinde belirsizlik ve daralma olduğunu öne süren Yılmaz, doğru ilaç ve tedavi için doğru teşhis gerektiğini ancak ülke ekonomisine henüz doğru teşhis konulamadığını iddia etti.

Komisyonda görüşmeler sürüyor.

Kaynak: AA