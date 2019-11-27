2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda

27.11.2019 18:22 | Son Güncelleme: 27.11.2019 18:22

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, "Orta Vadeli Program'ın altında 'değişim başlıyor' yazıyor. Bir de Sayın Bakan il il dolaşıyor 'dengelendik, dengeleniyoruz, her şey çok iyi gidiyor.' diyor. Bu nasıl dengelenmedir ki iki kabine arkadaşınızın aile şirketleri zor durumda." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2020 yılı bütçesinin görüşmeleri sürüyor.

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin hiçbir iktidar milletvekilinin şehir hastaneleri sözleşmelerinden haberdar olmadığını iddia etti.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, borç alanın emir aldığını, bu bağlamda Türkiye'nin Rahip Brunson'u ABD'ye göndermek zorunda kaldığını ileri sürdü.

Ekonomik sorunlara yönelik iktidarın gereken tedbirleri almadığını savunan Öztrak, "Ne tedbir alınıyor diye baktığımız zaman varsa yoksa pansuman, varsa yoksa aspirin tedavisi. Yandaşların kredilerini erteliyoruz, vatandaşlara da vergi ve zam bol miktarda. Bir de yaldızlı programlar ve sunumlar." diye konuştu.

Yeni Ekonomi Programı'nın hazırlanması aşamasında esnafın, sendikanın, ziraatçının, çiftçinin yer almadığını savunan Öztrak, "Orta Vadeli Program'ın altında 'değişim başlıyor' yazıyor. Bir de Sayın Bakan il il dolaşıyor 'dengelendik, dengeleniyoruz, her şey çok iyi gidiyor.' diyor. Bu nasıl dengelenmedir ki iki kabine arkadaşınızın aile şirketleri zor durumda. Bu nasıl bir dengelenme? Tarım Bakanının aile şirketi de Turizm Bakanının aile şirketi de zor durumda." değerlendirmelerinde bulundu.

Öztrak'ın konuşması sırasında ve sonrasında AK Parti'li ve CHP'li milletvekilleri arasında bir süre tartışma yaşandı.

MHP Konya Milletvekili Esin Kara, mali müşavirlerin sorunları hakkında bilgi verdi ve taleplerini dile getirdi.

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, Türkiye ekonomisinin önündeki en önemli problemlerin başında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin geldiğini, sistemin ekonominin yönetilmesinde merkezileşmeye neden olduğunu öne sürdü.

"SGK ve vergi borçları bir kez daha yapılandırılsın"

İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, yıl bitmeden bir kez daha SGK ve vergi borçlarının yapılandırılmasını istedi.

Yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinde büyük sıkıntılar yaşandığını iddia eden Yaşar, Eximbank kredilerinden bütün firmaların yararlanması gerektiğini söyledi.

CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, bütçe sunumunun vergilendirme ve borçlanmaya yönelik olduğunu, vatandaşın beklentilerini içermediğini ileri sürdü.

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere TÜİK gibi kurumların özel sektör için rakım ve irtifayı ölçen altimetre işlevi gördüğünü, bu nedenle açıkladıkları verilerin doğruluğunun önemli olduğunu kaydetti.

AK Parti'nin hedeflerini gözden geçirmesi gerektiğini ifade eden Tatlıoğlu, "2023 yılının AK Parti'nin çöp yılı olacağını düşünüyorum. Bunların ayakları yere basar hedefler olması lazım." diye konuştu.

AK Parti'li milletvekilleri, Tatlıoğlu'nun bu sözlerine tepki gösterdi.

Komisyon Başkanı Lütfi Elvan da Tatlıoğlu'nun sözleri üzerine, "2024 olur, 2025 olur. Bu hedefler çöpe atılmaz." diye konuştu.

Tatlıoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Ordu'da ekonomi için olumsuz eleştiride bulunanlara yönelik sözlerini anımsatarak olumsuz eleştiride bulunanların mahkemelerde zor durumda kalacağını söyledi.

İşsizlik ve büyüme konusunda ülkede teknik bir kriz bulunmadığını, yapısal bir tıkanma yaşandığını savunan Tatlıoğlu, "bunun, vizyonu ve misyonu olmayan bu bütçeyle aşılamayacağını" ileri sürdü.

Kaynak: AA