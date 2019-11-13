2020 Yılı Bütçesi Plan Bütçe Komisyonunda

13.11.2019 00:30 | Son Güncelleme: 13.11.2019 00:30

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "O hastanenin lösemili çocuklar için kullanılması için elimizden gelen tüm imkanları kullanacağız. İstismar edilerek lösemi hastaları denip, diğer hastalar ve fark alınarak özel hastane gibi işletme mantığının asla olmaması ve buna izin vermeyeceğimizi tekrar söylüyorum." dedi.

Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığının bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

LÖSEV'le ilgili soruları da cevaplandıran Bakan Koca, LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesinin özel bir hastane olduğunu ve özel sağlık kuruluşları yönetmeliğine tabi olduğunu söyledi.

Koca, bu hastane için 50-100 yatak talebinde bulunulduğunu ifade ederek süreci şöyle anlattı:

"Buna 75 yatak olarak izin verilmiş. Talepleri 50-100 arasında o dönemde 75 yatak olarak ruhsatlandırılan. Bunun üzerine benim bakanlığımdan sonra 400 yatak talebi olduğunu gördük. Normalde ön izni yok. 75 yatak izin verilmiş. 400 yatağın sadece 60 tanesi lösemi hastaları için ayrılmış. 400 yatak lösemi hastaları için değil. 60'ın da 25'i kullanılıyor. Toplamda 75 yatak olarak ruhsatlandırılmış. Bakanlığımdan 5-6 ay sonra burada bir milli servet, bir şekilde burası yapılmış. Bir radyoterapi cihazı da alınmış ama yaptığımız uygulamanın da başka özel hastanelere örnek olmaması ama bunu çözmemiz gerektiğini düşünerek bir yazı yazdım."

LÖSEV'e "Eğer siz bir kamu hastanesi gibi SGK'ye fatura ederek ama vatandaştan hiçbir para almadan katılım payları dışında mevzuat neyse fark ücretinden bahsediyorum. Fark ücreti almadan bu hizmeti yapmayı taahhüt ederseniz ben bu noktada bunu tekrar değerlendiriyor olacağım." sözlerini içeren bir mesaj verdiğini belirten Koca, "Gelen cevap 165 doktor istiyorum. Doktorlar sıralanarak, 400 yatak, radyoterapi, bir sürü cihazlar falan sıralanarak. Ben bunun üzerine ve artı şikayetler var. Ücret alındığına dair. Girin şikayetim.com'a. Lösemi ve diğer hastalarından para alındığına dair şikayetleri şimdi girin görürsünüz." değerlendirmesinde bulundu.

Koca, Sağlık Bakanlığı uzmanlarını LÖSEV'e denetime gönderdiğini vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Benim orada esas derdim. Lösemi hastaları için 60 yatak gerçekten var mı? Görün genel hastaneyi bir değerlendirin. Fark ücreti alınıp alınmadığını da denetleyin dedim. Gelen tablo 25 yatağın kullanıldığı, 60 yatak için yer ayrıldığı ama hastalardan da 280-400 arasında ücret alındığı. Ameliyat ve benzeri işlerden zaten alınıyor. Ben poliklinikten bahsediyorum. Bu tespit de var. Sorunu da çözmek istiyorsunuz."

Koca, LÖSEV için 25 kontenjanın 60 olarak kullanılması ve kalan 40 yatağın da diğer hastalara kullanmak şartıyla 100 yatağa çıkarıldığı yazısının yazıldığını kaydetti. Koca LÖSEV'de anjiyo cihazının olduğunu ve anjiyo için de izin verildiğinin altını çizdi.

Koca, eğer lösemili hastalar için kullanılan yatakların dolması halinde buna rağmen talebin olması durumunda bakanlığın tekrar değerlendirileceği mesajının LÖSEV'e iletildiğini, istenilen tek şartın "hastalardan fark almamak" olduğunun da vurgulandığını söyledi.

Koca, "O hastanenin lösemili çocuklar için kullanılması için elimizden gelen tüm imkanları kullanacağız. İstismar edilerek lösemi hastaları denilip diğer hastalar ve fark alınarak özel hastane gibi işletme mantığının asla olmaması ve buna izin vermeyeceğimizi tekrar söylüyorum." şeklinde konuştu.

"Şehir hastaneleri için doluluk garantisi yok"

Bakan Koca şehir hastanelerinde hasta ve doluluk garantisi verildiği iddiasının gerçek dışı olduğunu belirterek şu bilgileri verdi:

"Ne acil hizmetlerde ne poliklinik muayenelerinde ne yatan hastada ne ameliyatta ne de yatak doluluk oranında herhangi bir taahhüt ve garanti söz konusu değildir. Peki ne var? Miktara bağlı hizmetlerde var. Miktara bağlı hizmetlerde de ne var? Biz normalde kendi hastanelerimizde laboratuvar, görüntüleme ve benzeri hizmetleri satın almıyor muyuz? Eşik değerini yüzde 70 dediğimizi niye koyuyoruz. Daha fazla indirim talebini doğurmak için yapıyoruz. Sağlık Uygulama Tebliği'nin (SUT) rakamları neyse, düşse bile düşmesine rağmen hiçbir fiyat garantisi verilmedi."

Laboratuvar ve görüntüleme işlemlerinden yüzde 40 indirim aldıklarının altını çizen Koca, "SUT fiyatı neyse o. Görüntülemede yüzde 70'den sonrası için ayrıca bir yüzde 40 indirim daha alıyoruz. Şu an bir MR 22-23 liraya kadar inebiliyor. Dünyada böyle bir şey yok." şeklinde konuştu.

Bakan Koca, Hazine garantisi verildiği ve borç üstlenim anlaşması imzalandığı iddiasına da "Net söylüyorum ne Maliye Bakanlığı ne Sağlık Bakanlığı borç üstlenim anlaşması imzalanmamıştır." dedi.

Sayıştay uzmanına gerekli bilgilerin verilmediği iddiasına da Koca, "Talep edilen tüm belgeler 24 Ekim 2018 tarihinde Sayıştay uzmanına teslim edilmiştir. İddialara da Sayıştay nezdinde itiraz ettik." diye konuştu.

Bakan Koca'nın konuşmasının ardından Sağlık Bakanlığı, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının 2020 yılı bütçesi ile 2018 yılı kesin hesabı komisyonda kabul edildi.

(Bitti)

Kaynak: AA