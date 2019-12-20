2020 yılı bütçesi görüşmelerinde son gün
TBMM Genel Kurulunda 11 gün önce başlayan bütçe maratonu bugün sona eriyor.
TBMM Genel Kurulunda 11 gün önce başlayan bütçe maratonu bugün sona eriyor.
TBMM Genel Kurulu, bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler için Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı.
Gruplar adına yapılacak konuşmaların ardından yürütme adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay söz alacak.
Daha sonra 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi'nin oylamaları yapılacak.