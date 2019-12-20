2020 yılı bütçesi görüşmelerinde son gün
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2020 yılı bütçesi görüşmelerinde son gün

TBMM Genel Kurulunda 11 gün önce başlayan bütçe maratonu bugün sona eriyor.

20.12.2019 14:12 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:12
2020 yılı bütçesi görüşmelerinde son gün

TBMM Genel Kurulunda 11 gün önce başlayan bütçe maratonu bugün sona eriyor.

TBMM Genel Kurulu, bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler için başkanlığında toplandı.

Gruplar adına yapılacak konuşmaların ardından yürütme adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay söz alacak.

Daha sonra 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi'nin oylamaları yapılacak.

Kaynak: AA
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